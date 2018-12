Diese Woche geht es in einer Aufgabe um Palindrome. Die zweite dreht sich um den verfressenen Karlsson vom Dach. Viel Spass beim Knobeln – und wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.



Aufgabe 1: Palindrome

Achtstellige Palindrome sind Zahlen der Form abcddcba, wobei a, b, c und d nicht notwendigerweise verschiedene Ziffern sind und a ungleich 0 gilt.



Wie viele achtstellige Palindrome haben die Eigenschaft, dass man nach dem Streichen einiger Ziffern die Zahl 2018 als Ergebnis bekommt?



Aufgabe 2: Karlsson vom Dach

Auf dem Tisch einer Bäckerei stehen 30 Teller mit Brötchen. Auf jedem Teller befinden sich höchstens 30 Brötchen. Ab und zu fliegt der verfressene Karlsson vom Dach durch ein offenes Fenster in die Bäckerei, wählt einige Teller aus und isst von diesen Tellern die gleiche Anzahl Brötchen.



Welches ist die minimale Anzahl Besuche, mit denen Karlsson mit Sicherheit ALLE Brötchen essen kann?





Die Aufgaben liefern Ihnen Anna Beliakova, Universität Zürich, und Dmitrij Nikolenkov, Kantonsschule Trogen, unterstützt von NCCR Swiss MAP.

