Diese Woche geht es in der ersten Aufgabe um die Zusammensetzung eines kleinen Fussballturniers mit fünf Teams. Die zweite ist eine logische Knacknuss. Viel Spass beim Knobeln – und wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.



Aufgabe 1: 5 Teams

An einem Fussballturnier haben fünf Teams teilgenommen. Jedes Team sollte gegen jedes andere Team genau ein Mal spielen. Durch finanzielle Schwierigkeiten mussten die Organisatoren einige Spiele absagen. Es hat sich herausgestellt, dass alle Teams verschiedene Anzahl Punkte gesammelt haben und keins der Teams null Punkte hatte. Welches ist die minimale Anzahl Spiele an einem solchen Turnier, wenn es für einen Sieg 3 Punkte, für ein Unentschieden 1 Punkt und für eine Niederlage 0 Punkte gibt?



Aufgabe 2: Logik mit 2 Zahlen

Peter sagt Anna und Bertram je eine positive natürliche Zahl. Er sagt auch, dass die beiden Zahlen verschieden sind und ihre Summe zweistellig ist.

Anna sagt: «Ich weiss nicht, wer von uns die grössere Zahl hat.»

Darauf sagt Peter: «Ich weiss es auch nicht, aber ich sage dir, dass meine Zahl durch 17 teilbar ist.»

Anna: «Jetzt kann ich die Summe unserer Zahlen bestimmen.»

Bestimme diese Summe (Anna und Bertram sind sehr gut im logischen Denken).





Die Aufgaben liefern Ihnen Anna Beliakova, Universität Zürich, und Dmitrij Nikolenkov, Kantonsschule Trogen, unterstützt von NCCR Swiss MAP.

Die Folge von letzter Woche gibt es hier. Die Auflösung finden Sie kommenden Donnerstag in unserem Lösungsartikel. Wenn Sie Tipps für Ihre Miträtsler haben, teilen Sie sie gern unten. Sehen Sie aber bitte von der Auflösung ab. (Tages-Anzeiger)