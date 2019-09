Diese Woche geht es in einer Aufgabe um Quadratzahlen. Die zweite dreht sich um Pfeile auf einem Schachbrett. Viel Spass beim Knobeln – wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.



Aufgabe 1: Quadratzahlen im Quadrat

Drehe ein 3×3-Quadrat um 45 Grad , damit es auf einer Spitze steht. Dann schreibe die Ziffern 1, 2, 3, . . . , 8, 9 so in die Felder des Quadrats, dass die 5 entstehenden Zahlen, die man horizontal lesen kann (2 einstellige, 2 zweistellige, eine dreistellige), alle Quadratzahlen sind.



Aufgabe 2: Pfeile auf dem Brett

In einigen Feldern eines 8×8-Bretts sind Dreiecke so eingeschrieben, dass eine Seite mit einer Seite des Feldes übereinstimmt und die dritte Ecke auf der gegenüberliegenden Seite des Feldes liegt. Diese Dreiecke haben keine gemeinsamen Punkte (auch nicht an den Ecken der Felder).



Welches ist die minimale Anzahl leerer Felder?





