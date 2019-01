Diese Woche geht es in einer Aufgabe um selbstbeschreibende Zahlen. Die andere dreht sich um paarweise Abstände zwischen Punkten. Viel Spass beim Knobeln – und wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.



Aufgabe 1: Paarweise Abstände

5 Punkte liegen auf einer Geraden. Alle paarweisen Abstände zwischen diesen Punkten in aufsteigender Reihenfolge sind



2, 4, 5, 7, 8, k, 13, 15, 17, 19.



Bestimme k.



Aufgabe 2: Selbstbeschreibende Zahlen

Wie viele sechsstellige natürliche Zahlen gibt es, bei denen jede Ziffer so oft vorkommt, wie ihr Wert angibt?



Beispiel: Die Zahl 133232 ist eine solche selbstbeschreibende Zahl.





Die Aufgaben liefern Ihnen Anna Beliakova, Universität Zürich, und Dmitrij Nikolenkov, Kantonsschule Trogen, unterstützt von NCCR Swiss MAP.

