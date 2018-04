Diese Woche handelt die erste Aufgabe von Primzahlensummen. In der zweiten gilt es, spezielle Dreiecke zu finden. Viel Spass beim Knobeln – und wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.



Aufgabe 1: Primzahlensummen

Bea schreibt Zahlen von 1 bis 9 in die Zellen einer 3x3-Tabelle. Jede Zahl kommt genau einmal vor. Sie berechnet dann die Summen der Zahlen in jeder Zeile und in jeder Spalte.



a) Kann es sein, dass alle 6 Summen Primzahlen sind?

b) Kann es sein, dass alle 6 Summen verschiedene Primzahlen sind?



Aufgabe 2: Gleichschenklige Dreiecke

Es gibt gleichschenklige Dreiecke, die mit einem Schnitt in zwei gleichschenklige Dreiecke aufgeteilt werden können. Ein Beispiel ist eine Quadrathälfte:



Man bestimme ALLE solchen Dreiecke.





Die Aufgaben liefern Ihnen Anna Beliakova, Universität Zürich, und Dmitrij Nikolenkov, Kantonsschule Trogen, unterstützt von NCCR Swiss MAP.

