Aufgabe 1: 2 Zahlen, 4 Operationen

Man wählt zwei natürliche Zahlen und berechnet:



- ihre Summe,

- ihre Differenz (die grössere Zahl minus die kleinere),

- ihr Produkt und ihren Quotienten (die grössere Zahl geteilt durch die kleinere).



Die Summe der vier Ergebnisse beträgt 243. Man bestimme alle Möglichkeiten für die zwei Zahlen.



Aufgabe 2: Strafaufgabe für Fussballer

Als Strafe für das Ausscheiden bei der WM hat ein Fussballer einen klassischen Fussball mit 12 schwarzen Fünfecken und 20 weissen Sechsecken mit folgender Aufgabe bekommen: Jeden Tag darf er sich ein schwarzes oder ein weisses Stück auswählen und die Farbe aller Nachbarstücke invertieren (Schwarz wird Weiss oder umgekehrt). Sobald der ganze Ball schwarz ist, darf er in die Ferien fahren.



a) In wie vielen Tagen darf der Fussballer in die Ferien?

b) Wie lange würde es dauern, wenn der ganze Ball weiss sein soll?







Die Aufgaben liefern Ihnen Anna Beliakova, Universität Zürich, und Dmitrij Nikolenkov, Kantonsschule Trogen, unterstützt von NCCR Swiss MAP.

