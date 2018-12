Testen Sie Ihr Spengler-Cup-Wissen

In der letzten Woche des Jahres findet wieder der Spengler-Cup statt. Dieses Jahr spielen, neben den traditionellen Teilnehmern HC Davos und Team Canada, der HC Ocelari Trinec, KalPa Kuopio, HK Metallurg Magnitogorsk und die Nürnberg Ice Tigers um den Pokal. Das Eröffnungsspiel am 26. Dezember wird zwischen Trinec und Magnitogorsk um 15.10 Uhr ausgetragen. Der Final findet traditionell am Silvestertag um 12.00 Uhr statt. Finden Sie in unserem Quiz heraus, wie viel Sie über die Geschichte des Turniers wissen. Viel Erfolg!

Zum Einstieg eine einfache Frage: Wo findet der Spengler-Cup statt?

Wer ist Rekordsieger beim Spengler-Cup?

Wann konnte der HCD sein Heimturnier zum letzten Mal gewinnen?

Wann fand der erste Spengler-Cup statt?

Wer hat den Spengler-Cup noch nie gewonnen?

Welches Team konnte letztes Jahr den Sieg erringen?

Welche Schweizer Mannschaften gewannen den Spengler-Cup?

Welche Schweizer Mannschaft gewann als letzte den Spengler-Cup?

Zum wievielten Mal wird der Spengler-Cup ausgetragen?

Welches dieser Teams nimmt nicht teil?