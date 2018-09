In Deutschland küren sie dieser Tage das markigste Fussballerwort. Wählen Sie Ihren Favoriten in der Umfrage.

"Die Schweden sind wie die Mittdreissiger in der Disco: Hinten reinstellen und warten, ob sich was ergibt." Thomas Hitzlsperger in der WM-Analyse. 27.8% "Anspruchsvolle Fans suchen motivierte Mannschaft." Fans des VfL Wolfsburg im Abstiegskampf 4.5% "Wäre, wäre, Fahrradkette." Wie immer philosophisch: Lothar Matthäus. 19.7% "Das ist hier alles keine Zeitlupe, das sind reale Bilder." Béla Rethy während des WM-Ausscheidens der Deutschen gegen Südkorea 20.2% "Das wäre mein erster Titel." Wieder Felix Kroos, diesmal auf Twitter, nachdem er von seiner Nomination für den Fussball-Spruch des Jahres erfuhr. 3.5% "Salopp gesprochen, verblöde ich seit zehn Jahren, halte mich aber über Wasser, weil ich ganz gut kicken kann." Nils Petersen über Ödnis im Fussball. 11.5% "Stark! Ein Tor gemacht, eins vorbereitet." Felix Kroos zur Leistung seines Bruders gegen Schweden (ein Tor verschuldet, eins erzielt). 6.7% "So wie wenn man in der Kreisklasse aufsteigt, nur vielleicht ein bisschen gedämpfter." Thomas Müller über die Freude nach dem sechsten Meistertitel. 6.1% 539 Stimmen