Diese Woche geht es in einer Aufgabe um einen König, der zwei Weisen eine Aufgabe stellt. Die zweite dreht sich um Regionen in einem Fünfeck. Viel Spass beim Knobeln – wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.



Aufgabe 1: Zwei Weise und der König

Ein König ruft zwei Weise zusammen und verkündet ihre Aufgabe:



Der erste soll sich 7 verschiedene natürliche Zahlen mit einer Summe von 100 ausdenken und dem König heimlich mitteilen. Dem zweiten Weisen nennt der erste nur die viertgrösste dieser Zahlen, wonach der zweite die beabsichtigten Zahlen erraten muss. Die weisen Männer haben keine Gelegenheit, sich im Voraus zu beraten.



Können die Weisen diese Aufgabe garantiert bewältigen? Wenn ja, wie?



Aufgabe 2: Regionen im Fünfeck

Ein regelmässiges Fünfeck ist durch seine Diagonalen in 11 Regionen aufgeteilt. Man setze die Zahlen 1, 2, 3, . . . , 10, 11 in diese Regionen so ein, dass die Summen der Zahlen in allen Dreiecken, deren Ecken mit den Ecken des Fünfecks übereinstimmen, gleich ist.





Die Aufgaben liefern Ihnen Anna Beliakova, Universität Zürich, und Dmitrij Nikolenkov, Kantonsschule Trogen, unterstützt von NCCR Swiss MAP.

