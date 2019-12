Das Alter der Sektretärin

Diese Woche geht es in einer Aufgabe um das Produkt von Zahlen in eine 4 x 4-Tabelle. Die zweite dreht sich um das Alter einer Sekretärin. Viel Spass beim Knobeln – wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.



Aufgabe 1: 4 x 4-Tabelle

Setze in die Felder einer 4 x 4 Tabelle verschiedene natürliche Zahlen kleiner als 30 ein und zwar so, dass das Produkt der Zahlen in jeder Zeile und jeder Spalte gleich ist.



Aufgabe 2: Das Alter der Sekretärin

Drei Gäste sitzen im Besprechungsraum. Zwei Mitarbeiter, Peter und Klaus, stehen an der Türschwelle und beobachten sie. Sagt Peter zu Klaus:



«Zusammen sind unsere drei Gäste genauso alt wie du, und 2450 kommt heraus, wenn man ihre Lebensalter multipliziert.»



Der schlaue Klaus rechnet und rechnet, muss aber feststellen:



«Ich kann nicht sagen, wie alt die drei Gäste sind.»



Da gibt Peter einen kleinen Tipp: «Der älteste Gast ist älter als unsere Sekretärin!»



«Dann ist ja alles klar!» meint Klaus und nennt die drei korrekten Altersangaben der Gäste.



Wie alt ist die Sekretärin?





Die Aufgaben liefern Ihnen Anna Beliakova, Universität Zürich, und Dmitrij Nikolenkov, Kantonsschule Trogen, unterstützt von NCCR Swiss MAP.

Die Folge von letzter Woche gibt es hier. Die Auflösung finden Sie kommenden Donnerstag in unserem Lösungsartikel. Wenn Sie Tipps für Ihre Miträtsler haben, teilen Sie sie gern unten. Sehen Sie aber bitte von der Auflösung ab.