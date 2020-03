Der Zahlendreher ist nun schon mehr als drei Jahre alt, und es wäre mal an der Zeit, das Konzept zu überdenken. Daher dürfen die Rückmeldungen im Forum neben dem Austausch zu den Lösungen gerne auch Wünsche oder Vorschläge enthalten, was man am Zahlendreher verändern oder verbessern könnte. Vielleicht lässt sich der eine oder andere Input künftig umsetzen.



Was die Aufgaben anbelangt, geht es diese Woche um einen fehlerhaften Kilometerzähler. Die zweite Aufgabe dreht sich um fünf spezielle Zahlen. Viel Spass beim Knobeln – wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.



Aufgabe 1: Das fehlerhafte Hodometer

Ein fehlerhafter Kilometerzähler, ein sogenanntes Hodometer, springt von der Ziffer drei immer direkt zur Ziffer fünf, überspringt also immer die Ziffer vier. Das gilt unabhängig von der Position der Ziffer. Zum Beispiel sprang das Hodometer nach dem Zurücklegen eines Kilometers von 0039 auf 0050.



Wie viele Kilometer wurden beginnend von Null zurückgelegt, wenn das Hodometer die Zahl 2020 anzeigt?



Aufgabe 2: Fünf Zahlen

Man bestimme fünf natürliche Zahlen mit folgender Eigenschaft:



Die Differenz zweier beliebiger dieser fünf Zahlen ist gleich wie der grösste gemeinsame Teiler dieser zwei Zahlen.



Es gibt mehrere Lösungen.





Die Aufgaben liefern Ihnen Anna Beliakova, Universität Zürich, und Dmitrij Nikolenkov, Kantonsschule Trogen, unterstützt von NCCR Swiss MAP.

Die Folge von letzter Woche gibt es hier. Die Auflösung finden Sie kommenden Donnerstag in unserem Lösungsartikel. Wenn Sie Tipps für Ihre Miträtsler haben, teilen Sie sie gern unten. Sehen Sie aber bitte von der Auflösung ab.