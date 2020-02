Diese Woche geht es in einer Aufgabe um Girlanden an einem Tannenbaum. Die zweite dreht sich um Primlingszahlen. Viel Spass beim Knobeln – wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.



Aufgabe 1: Die Girlanden

Ein Tannenbaum ist mit drei horizontalen und vier von oben herabreichenden Girlanden geschmückt.



Alle Girlanden haben jeweils vier Kugeln. Schreiben Sie in die Kugeln alle ganzen Zahlen von 1 bis 13 (eine Zahl in jede Kugel), und zwar so, dass die Summe der vier Zahlen in jeder der sieben Girlanden gleich ist.



Aufgabe 2: Lügner, Ritter und Primlingszahlen

Wir nennen alle ungeraden Primzahlen sowie die Zahl 1 Primling. 2019 Ritter und Lügner stehen in einer Reihe. Jeder von ihnen sagte: «Die Anzahl der Ritter zu meiner Rechten und Linken unterscheidet sich um eine Primlingszahl.»



Wie viele Ritter kann es in dieser Reihe geben? Es gibt mehrere Lösungen.





