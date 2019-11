Diese Woche geht es in einer Aufgabe um eine Zahlentabelle. In der anderen geht es darum, gewisse Zahlen in Brüche einzufügen. Viel Spass beim Knobeln – wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.



Aufgabe 1: Die Zahlentabelle

Eine 3 × 4 Tabelle ist mit 12 verschiedenen natürlichen Zahlen ausgefüllt, und zwar so, dass die Summe der Zahlen in jeder Zeile gleich gross ist und die Summe der Zahlen in jeder Spalte gleich gross ist.



Bestimme die kleinstmögliche Summe dieser 12 Zahlen.



Aufgabe 2: 3 Brüche

Alice möchte jede der Ziffern 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9 genau einmal verwenden, um die Felder der folgenden Gleichung auszufüllen, damit sie korrekt ist:



Welchen Wert hat der grösste der drei Brüche?





Die Aufgaben liefern Ihnen Anna Beliakova, Universität Zürich, und Dmitrij Nikolenkov, Kantonsschule Trogen, unterstützt von NCCR Swiss MAP.

