Diese Woche geht es in einer Aufgabe um die Bewohner in einem Fantasieland. Die zweite dreht sich um doppelt sichere Gewichte. Viel Spass beim Knobeln – und wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.



Aufgabe 1: Das mythische Land

In einem mythischen Land wohnen folgende Wesen: 100 Ritter, 99 Prinzessinnen und 101 Drachen. Wenn sich die Wesen begegnen, ist klar, was passiert:



– Ritter töten Drachen

– Drachen essen Prinzessinnen

– Prinzessinnen quälen Ritter zu Tode.



Eine alte Regel verbietet es, jemanden zu töten, der eine ungerade Anzahl Wesen getötet hat.



Jetzt lebt nur noch ein Wesen in diesem Fantasieland. Was für ein Wesen ist es?



Aufgabe 2: Doppelt sichere Gewichte

Eine Menge von mindestens zwei paarweise verschiedenen Gewichten heisst doppelt sicher, wenn wir für jedes Paar der Gewichte aus den restlichen Gewichten einige so auswählen können, dass ihr Gesamtgewicht mit dem Gewicht des Paares übereinstimmt.



Welches ist die minimale Anzahl Gewichte in einem doppelt sicheren Satz?





Die Aufgaben liefern Ihnen Anna Beliakova, Universität Zürich, und Dmitrij Nikolenkov, Kantonsschule Trogen, unterstützt von NCCR Swiss MAP.

Die Folge von letzter Woche gibt es hier. Die Auflösung finden Sie kommenden Donnerstag in unserem Lösungsartikel. Wenn Sie Tipps für Ihre Miträtsler haben, teilen Sie sie gern unten. Sehen Sie aber bitte von der Auflösung ab. (Tages-Anzeiger)