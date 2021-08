Zürcher Sitzmöbel auf Instagram – Fotos illegal entsorgter Couchs gehen um die Welt Während die öffentlichen Dienste nach Schwarzentsorgern fahnden, werden illegal entsorgte Sitzmöbel zu beliebten Fotosujets auf Instagram. Beatrice Jäggi

Vielleicht war die Farbe der Grund, weshalb das Sofa an Zürichs Strassenrand landete. Foto: Beatrice Jäggi

Seit März 2020 liefert der Instagram-Kanal Hoodchairs alle paar Tage Updates von Stühlen und Sofas, die an Zürichs Strassen landen – «mit dem einzigen Zweck, mitgenommen zu werden», wie es im Kurzbeschrieb des Kanals heisst. Hinter der Initiative steht die Zürcherin Sibylle Rüegg. Mit ihrer Fotoserie will die Studentin für Gesellschaftskommunikation ein anderes Bild der Stadt aufzeigen. Sie sagt: «Diese Stühle erinnern mich an eine Kunstinstallation.»

Auslöser für Rüeggs Fotoarbeit war eine zufällig Entdeckung vor fünf Jahren. Auf einem Spielplatz in ihrer Nachbarschaft sah sie einen golden-gelben Polsterstuhl. Sie sagt: «Der Stuhl leuchtete so wunderschön in der herbstlichen Sonne, dass ich ihn einfach fotografieren musste.»

Selbstläufer auf Instagram

In den kommenden Monaten fotografiert Rüegg in ihrer näheren Umgebung ihres Zuhauses weitere Stühle und findet den passenden Namen – Hoodchairs. Das Wort «Hood» bezieht Rüegg auf «Nachbarschaft» und nicht auf «Haube», welche im mittelalterlichen England dem heute edel-antiken Haubensessel ebenfalls den Namen Hoodchair gab.

Was Rüegg zuerst als Fotobuch andachte, entwickelte sich zum Selbstläufer auf Instagram. Hinweise und Fotos mit dem Standort weiterer Hoodchairs von Followern liessen nicht lange auf sich warten. So offenbart sich unter dem Hashtag Hoodchairs eine stattliche Sammlung mit Bildern von Sofas, Polstergruppen und Kanapees in allen Formen, Farben und Zuständen – von total zerschliessen bis zu schade für den Müll. Die Wegwerfmanier kommentiert Rüegg als «unglaublich», sie sieht darin klar einen Akt der Bequemlichkeit. «Es ist komfortabel, die Stühle mit einem ‹Gratis›-Zettel vors Haus zu stellen.» Auffallend seien Häufungen um die Zügeltermine im März und September.

Hinweise, wonach ein Sofa oder Stuhl tatsächlich zu einem neuen Besitzer fand, hat Rüegg bislang nicht bekommen. Dafür reagieren ausländische Follower oft mit einem «crazy» und «irre, was bei dir alles weggeworfen wird». Schön findet Rüegg, wenn Passantinnen bei warmem Wetter diese Sofas und Sessel als spontane Sitzgelegenheiten benutzen.

