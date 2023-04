Film-Highlights der Woche – «Foudre» erzählt von einer sexuellen Erweckung in den Bergen «Unser Vater» ist eine Doku über die Kinder eines Pfarrers, und «Cocaine Bear» ist eine durchgeknallte Komödie über einen Bären mit einem Drogenproblem. Pascal Blum Tina Huber Philippe Zweifel Gregor Schenker

Szene aus «Foudre»: Die Idylle täuscht, hier brodelt es unter der Oberfläche. Foto: PD/Sister Distribution

Foudre

Drama von Carmen Jaquier, CH 2022, 92 Min.

Was für Bilder, was für eine Wucht! Die Genfer Regisseurin Carmen Jaquier erzählt in ihrem Erstling von einer sexuellen Erweckung in den Schweizer Bergen – und macht doch alles anders als Fredi Murer bei «Höhenfeuer» (1985), um den man bei dem Thema nicht herumkommt.

Es beginnt mit historischen Fotografien und mit Malereien, bevor wir in der Grossaufnahme die Novizin Elisabeth (Lilith Grasmug) kennen lernen. Es ist das Jahr 1900, die 17-Jährige kehrt zu ihrer strengen Familie im Bergdorf zurück (gedreht wurde im Walliser Binntal). Sie soll dort aushelfen, nachdem ihre ältere Schwester Innocente gestorben ist.

Doch was ist überhaupt passiert? Es heisst, Innocente habe mit allen geschlafen. Doch erst, als Elisabeth auf das Tagebuch ihrer Schwester stösst, findet sie mehr darüber heraus. Innocente hat ihre Lusterfahrungen dokumentiert, und durch Elisabeths Lektüre weitet sich «Foudre» zu einem so intimen wie formal berauschenden Film. Es ist natürlich eine Geschichte der Emanzipation und der Lust als – göttliche – Offenbarung.

Aber «Foudre» ist auch ein Versuch, die Körper in einem beinahe unschuldigen Naturzustand zu zeigen, lange vor Kategorisierung und Verurteilung. Und die klaren digitalen Bilder bekommen immer mehr Textur und Materialität, bis auf die Ebene der Pixel: Jaquier und ihre Kamerafrau haben die Linse unter anderem mit Vaseline bearbeitet und durch Strümpfe hindurch gefilmt. (blu)

Unser Vater

Dokumentarfilm von Miklós Gimes, CH 2023, 73 Min.

Miklós Gimes, Schweizer Regisseur und ehemaliger Kolumnist des «Tages-Anzeigers», beleuchtet in diesem Film das Leben von Anton «Toni» Ebnöther (1919–2011). Dieser war ein katholischer Priester und später, nachdem ihm der Bischof das Amt entzogen hatte, Gastwirt eines kleinen Hotels. Mindestens sechs Kinder von vier Frauen hat Ebnöther in den Fünfziger- und Sechzigerjahren gezeugt. Manche Frauen verführte er, andere missbrauchte er.

Als eine seiner Töchter an Tonis Beerdigung von seinem Vorleben erfährt, macht sie sich auf die Suche. Fünf Halbgeschwister findet sie, heute zwischen 55 und 72 Jahre alt. Im Film erzählen sie von ihrem vaterlosen Aufwachsen und ihrer Suche nach Anerkennung und Ehrlichkeit.

Einigen der Porträtierten kommen beim Erzählen heute noch die Tränen. Anderen merkt man ihre Wut an über das, was Toni ihren Müttern angetan hat. Eindrücklich zeigt «Unser Vater», wie sich Traumata von Eltern auf ihre Kinder übertragen können.

Gern hätte man mehr biografische Details erfahren oder was die Kirche zu Ebnöther sagt. Er bleibt merkwürdig ungreifbar. Aber das kann metaphorisch verstanden werden: Seinen Kindern erging es nicht anders. (thu)

Cocaine Bear

Horrorkomödie von Elizabeth Banks, USA 2023, 95 Min.

Der Titel ist keine Metapher oder ein smartes Wortspiel: Es geht um einen Schwarzbären, der auf einem Kokain-High ist. Die Story basiert lose auf einem Fall von 1985. Ein Drogenschmuggler verliert in den Wäldern Georgias Hunderte Kilos von Kokain. Ein Bär entdeckt die Drogen und frisst ein Paket davon. Das macht ihn nicht nur high und aggressiv, sondern auch süchtig. Weshalb er den ganzen Rest verputzen will und jeden plattmacht, der ihm dabei in die Quere kommt.

Es ist wahrscheinlich der lustigste Film des Jahres. Das Komödiantische ist hier grotesk und grenzwertig, von allerlei abgetrennten Gliedern bis hin zu zwei 12-Jährigen, die Kokain probieren wollen – und das Pulver in ihrer unschuldigen Unwissenheit versuchen zu löffeln. (phz)

Rye Lane

Liebeskomödie von Raine Allen-Miller, GB 2023, 83 Min.

Die beiden Mittzwanziger Dom (David Jonsson) und Yas (Vivian Oparah) lernen sich auf der Unisex-Toilette an einer Vernissage kennen. Sie verbummeln zusammen den Tag in Südlondon, irgendwo zwischen Gewürzmarkt und Gentrifizierung, und merken, dass beide eine gescheiterte Beziehung hinter sich haben.

Bei «Rye Lane» handelt es sich um den seltenen Fall einer klassischen Liebeskomödie mit schwarzen Hauptfiguren: Regisseurin Raine Allen-Miller liefert romantische Neoklassik, inklusive Happy End mit grosser Geste. «Rye Lane» ist witzig geschrieben und zeigt, dass die Formel der Liebeskomödie alle möglichen Menschen offensteht.

Die Liebe in diesen Filmen muss ja entweder die soziale Schicht oder den Charakter einer Figur überwinden, und hier ist es der Charakter. Mit dem Geld haben Dom und Yas nicht die grössten Sorgen, aber Dom ist einfach zu nett. Oder wie Yas es ausdrückt: «Du drehst dich mal wieder auf den Rücken wie eine Bitch.» (blu)

20 Jahre Film an der F+F

«Von Brettern und Legenden» ist eine Kurzdoku über den Schweizer Snowboarder José Fernandes. Foto: PD/F+F Kunst und Design Zürich

Seit 20 Jahren gibts den Studiengang Film an der F+F Kunst und Design Zürich. Um das zu feiern, zeigt die Schule drei Kurzfilmprogramme im Xenix. Zu sehen sind aktuelle Werke der Studierenden, etwa die Kurzdoku «Von Brettern und Legenden». Die handelt vom Snowboarder José Fernandes, der in den 80ern mithalf, den Wintersport in der Schweiz populär zu machen. Studierende und Dozierende werden für Publikumsgepräche anwesend sein. (ggs)

Human Rights Day

Das Zürcher Human Rights Film Festival bringt zwei Dokumentarfilme ins Riffraff, jeweils mit einer Podiumsdiskussion im Anschluss. «Chaylla» ist das Porträt einer jungen Mutter in Nordfrankreich, die versucht, einer gewalttätigen Ehe zu entkommen. Und «Fly So Far» wirft einen Blick nach El Salvador, wo Frauen nach einer Fehlgeburt fürchten müssen, wegen Mordes verurteilt zu werden. Im Zentrum steht Teodora Vásquez, die zehn Jahre in Haft sass und sich jetzt gegen das drakonische Abtreibungsverbot ihrer Heimat einsetzt. (ggs)

The Night Agent

Agentenserie von James Dodson, USA 2023, 10 Folgen

Zum Gähnen der Job, aber was macht man nicht alles, um im FBI aufzusteigen. Peter Sutherland (Gabriel Basso) muss im Keller des Weissen Hauses ein Notfalltelefon bewachen, das eigentlich nie klingelt – bis es dann eben doch klingelt. Dann geht alles ganz schnell, und Peter wird in ein politisches Komplott verstrickt, sodass er nicht einmal mehr den hohen Tieren im Weissen Haus trauen kann und sich auf der Flucht vor Auftragskillern wiederfindet.

Tolle, unbekannte Darsteller, Verfolgungsjagden, Intrigen, perfektes Tempo und Twists, die das Ganze zu einem Binge-Monster machen: Mehr kann man sich von einer Spionageserie nicht wünschen. (phz)

