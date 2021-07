Nach 3 Monaten im Suez-Kanal – Frachter Ever Given lichtet endlich die Anker Nach 100 Tagen harter Verhandlungen haben die ägyptischen Behörden das Containerschiff freigegeben. Es lief am 23. März im Suez-Kanal auf Grund.

Schiff Ahoi: Das Containerschiff hat den Suezkanal nach monatelangem Warten verlassen können. Foto: Khaled Elfiqi (Keystone/7. Juli 2021)

Nach 100 Tagen schwieriger Verhandlungen über eine Entschädigung gaben die ägyptischen Behörden das riesige Containerschiff Ever Given, das im März im Suezkanal festgesteckt hatte, frei. Das Schiff lichtete am Mittwoch die Anker und fuhr Richtung Mittelmeer, wie ein AFP-Journalist berichtete. Das ägyptische Fernsehen übertrug live.

Die Ever Given hatte den Suezkanal im März sechs Tage lang blockiert; nachdem das Schiff endlich hatte freigeschleppt werden können, beschlagnahmte es die Kanalverwaltung, um über eine Entschädigung zu verhandeln. Am Sonntag wurde eine Einigung mit dem japanischen Schiffseigentümer Shoei Kisen Kaisha erzielt – die Behörden in Ägypten nannten allerdings keine Summe. (Lesen Sie auch dazu: Ägypten gibt Containerschiff Ever Given frei).

Folgen der Suezkanal-Blockade Fünf Erkenntnisse aus der Ever-Given-Havarie Laut Kanalbehörde verlor Ägypten wegen der Blockade des Kanals täglich zwölf bis 15 Millionen Dollar (13,9 Millionen Franken); zudem stellte die Behörde auch Kosten für das Freischleppen in Rechnung. Ägypten hatte zunächst 916 Millionen Dollar (847 Millionen Franken) Entschädigung verlangt, diese Summe dann zunächst auf 555 Millionen und schliesslich auf 509 Millionen Franken reduziert. Der Chef der Kanalbehörde, Oussama Rabie, sagte am Sonntag im ägyptischen Fernsehen, neben der Entschädigung erhalte das Land auch ein Schleppschiff. Die Ever Given war am 23. März in einen Sandsturm geraten und auf Grund gelaufen. Das 400 Meter lange Schiff steckte danach quer in dem engen Kanal fest, davor und dahinter stauten sich mehr als 400 Schiffe. Am 29. März konnte es freigeschleppt werden.

Das Containerschiff ist von Bergungsteams freigesetzt worden. Video: Suez-Kanal-Autorität

AFP/fal

