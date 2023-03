Neues Angebot im Gesundheitsbereich – Fragen Sie Ihren Arzt oder Ihre Pflegefachperson Für ein Wehwehchen bekommt man neu in manchen Apotheken Hilfe von Pflegepersonal, ohne gleich in die Hausarztpraxis gehen zu müssen. Im Gesundheitswesen findet man das eine gute Idee. Sabrina Bundi

Domenic Frei, Christian Köpe und Simon Lutz (von links) präsentieren am neuen Standort an der Maneggstrasse ihr Start-up Aprioris. Foto: Urs Jaudas

Durchfall, Blasenentzündung, Schnupfen, Nagelpilz. Solche Beschwerden liegen irgendwo zwischen «Ich geh mal in die Apotheke was holen» und «Das sollte sich vielleicht doch lieber ein Arzt anschauen». Genau in dieser Lücke zwischen Hausarztpraxis und Apotheke ist das Start-up Aprioris angesiedelt. Ein neues Walk-in-Praxis-Angebot, wo Menschen mit kleineren Beschwerden medizinische Hilfe von einer diplomierten Pflegefachperson bekommen.