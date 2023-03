Film-Highlights der Woche – «Fragile» ist ein algerisches «Dirty Dancing» Ausserdem empfehlen wir ein Fantasy-Abenteuer, einen weiteren Sisi-Film und eine Serie mit Sylvester Stallone als Gangster. Pascal Blum Gregor Schenker

Fragile

Liebeskomödie von Emma Benestan, F 2021, 100 Min.

Azzedine (Yasin Houicha) hat wirklich kein Glück: Als Angestellter einer Austernzüchterei im südfranzösischen Sète überrascht er seine Freundin Jessica (Tiphaine Daviot) mit einem Ring, den er in einer der Muscheln versteckt. Sie erstickt beinahe daran und eröffnet ihm im Anschluss, sie brauche eine Beziehungspause.

Azzedine, den alle Az nennen, versteht die Welt nicht mehr, heult im Bett und betäubt sich mit dem Whitney-Houston-Film «Bodyguard». Seine Kolleginnen und Kollegen können bald nicht mehr zuschauen; besonders Lila (Oulaya Amamra) fordert Az heraus und gibt ihm, um ihn abzulenken, Tanzunterricht.

Wenige Genres funktionieren so schematisch wie Liebeskomödien, aber die Version der französisch-algerischen Regisseurin Emma Benestan überzeugt mit Witz und schnellen Alltagsdialogen. Auch die Kameraarbeit geht über das Formelhafte hinaus. Erfrischend ist vor allem die Hauptfigur Az, ein sanfter und linkischer Typ, der ein gewöhnliches Leben führt, aber ein bisschen Nachhilfe in Sachen Sinnlichkeit und Bestimmtheit braucht.

Ein algerisches «Dirty Dancing» nennt die Regisseurin ihren Erstling; besetzt ist er fast ausschliesslich mit jungen Darstellerinnen und Darstellern mit maghrebinischem Hintergrund – aber ohne dass die Fragen von Integration eine Rolle spielen würden. (blu)

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves

Fantasy von Jonathan Goldstein und John Francis Daley, USA/CDN 2023, 134 Min.

Vor fast fünfzig Jahren wurde das populäre Spiel «Dungeons & Dragons» erfunden. Da setzen sich die Teilnehmenden mit ihren Figuren an einen Tisch, erleben Abenteuer als Elfen, Zwerginnen oder Magier und würfeln aus, ob zum Beispiel ein Schwerthieb gelungen ist. Über die Jahre gabs mehrere, leider miserable Verfilmungen.

Aber «Honor Among Thieves» ist endlich der geglückte Versuch einer Kinoadaption. Im Zentrum steht Edgin (Chris Pine), einstiger Anführer einer Diebesbande. Er legt sich mit einem ehemaligen Gefährten (Hugh Grant) an, der sich die Beute des letzten Raubzugs unter den Nagel gerissen hat.

Dieses D&D-Reboot lehnt sich mit dem Humor und den Effekten deutlich an die Marvel-Filme an, das Regieduo Goldstein und Daley hat ja auch das Drehbuch zu «Spider-Man: Homecoming» geschrieben. Der Zwang zur Witzelei ist mitunter etwas nervtötend, ansonsten ist «Honor Among Thieves» ein fantasiereicher Spass, der die Spielmechanik überraschend clever in eine Filmhandlung umfunktioniert. Und Hugh Grant ist als schmieriger Bösewicht eh super. (ggs)

Sisi & ich

Historienfilm von Frauke Finsterwalder, D/CH/A 2023, 132 Min.

Im Zentrum dieser Historiengroteske steht Gräfin Irma Sztáray. Es gab sie wirklich, sie war die letzte Hofdame von Kaiserin Sisi. Unter anderem war sie dabei, als der Anarchist Luigi Lucheni die Regentin tödlich verletzte. Später schrieb Irma Sztáray ein Buch darüber.

Sandra Hüller spielt die Gräfin als Tölpelin, die sich von Sisi (Susanne Wolff) zunächst schikanieren lässt, mit der Zeit aber eine unheilvolle Leidenschaft für sie entwickelt. Das ist witzig bis abgründig, und Hüller passt perfekt in die Rolle.

Regisseurin Frauke Finsterwalder und Drehbuchautor Christian Kracht («Finsterworld») haben allerdings das Pech, dass Marie Kreutzer mit «Corsage» bereits einen Sisi-Film abgeliefert hat, der noch etwas witziger und abgründiger ist. (ggs)

Tulsa King

Krimiserie von Taylor Sheridan, USA 2022, 9 Folgen

Einen Gangster wollte Sylvester Stallone nach eigener Aussage schon immer spielen, seit er als Statist für «The Godfather» abgelehnt worden war. Aber es müsse ein aussergewöhnlicher Gangster sein, ein Teamplayer und eine Figur wie in «Die Verwandlung» von Franz Kafka.

So einer ist Dwight Manfredi in Stallones erster Fernsehserie «Tulsa King» tatsächlich: Nach 25 Jahren Gefängnis wird der Mafia-Capo nach Tulsa, Oklahoma, verbannt und verlangt dort als Erstes Schutzgeld von einer Marihuana-Ausgabestelle. Der Besitzer fragt ihn irgendwann, wovor er den Laden genau beschützen wolle, schliesslich hätten die Probleme erst mit seiner Ankunft begonnen.

In «Tulsa King», geschrieben von «Sopranos»-Autor Terence Winter, bleibt niemand lange böse auf den gefühlvollen Capo, der erstaunt ist, dass sein geliebtes Bargeld neuerdings nicht mehr akzeptiert wird. Die Kriminalität geschieht hier eher beschwingt, vor allem aber sieht man ganz andere Seiten von Stallone. (blu)

Collateral

Thriller von Michael Mann, USA 2004, 120 Min.

Das Xenix widmet Tom Cruise eine Reihe. Als Scientology-Mitglied ist er eine fragwürdige Person, als Actionstar ein Publikumsmagnet, als Schauspieler überraschend vielfältig – in «Collateral» etwa sieht man ihn als Auftragskiller, der bei einem Taxichauffeur (Jamie Foxx) in den Wagen steigt. Als eiskalter, reptilienartiger Bösewicht spielt Cruise gegen sein Helden-Image an. Regisseur Michael Mann («Miami Vice») setzt das in stilistisch atemberaubende Bilder um. (ggs)

Global Science Film Festival

Die fünfte Ausgabe dieses Festivals zeigt erneut Filme über wissenschaftliche Themen. «The Invisible Extinction» etwa erzählt davon, wie Menschen von Mikroorganismen abhängig sind – und was es bedeutet, wenn diese aussterben. Im Anschluss an diese und alle weiteren Vorführungen gibts Podiumsdiskussionen mit Expertinnen und Experten. Das Festival ist gut vernetzt: Es gibt Zusammenarbeiten mit Basel und Lugano, zudem mit Indien, China und Japan. (ggs)

Michael Sauters Erzählwelten

Drehbuchautor Michael Sauter schrieb an «Achtung, fertig, Charlie!» und mehreren Michael-Steiner-Filmen mit. Letztes Jahr ist er gestorben. Jetzt ist ihm ein Abend gewidmet: Erst wird der Horrorfilm «Sennentuntschi» gezeigt, live kommentiert von Regisseur Steiner. Anschliessend gibts die Präsentation des Sachbuchs «Schaurige Schweiz», das Sauter zusammen mit seiner Partnerin Janine Lichtensteiger entwickelte. Darin gehts um düstere schweizerische Erzählwelten zwischen «Frankenstein», HR Giger und der Band Celtic Frost. (ggs)

