Attentat auf «Charlie Hebdo» – Frankreich steckt in einer Zeitschleife aus Mord und Fanatismus Beim Prozess um das islamistische Attentat auf die Satirezeitung «Charlie Hebdo» geht es nicht nur um eine traumatische Vergangenheit. Sondern auch um eine blutige Gegenwart. Nadia Pantel aus Paris

In Paris sind wieder vermehrt Polizisten auf Patrouille, um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Foto: Kiran Ridley (Getty Images)

Schon vor Wochen flüsterten die Zuschauer auf den Bänken: «Wieso sind heute so viel mehr Polizisten da als gestern?» Je konkreter ab Mitte September die erneuten Morddrohungen gegen Mitarbeiter der französischen Satirezeitung «Charlie Hebdo» werden, desto mehr wächst die Zahl der Beamten, die mit Maschinenpistolen vor der Brust das gläserne Hochhaus am Pariser Stadtrand bewachen.

Langsam kündigt sich an, was heute offenliegt: Hier, im Justizpalast, wird nicht nur eine traumatische Vergangenheit verhandelt. Sondern auch eine blutige Gegenwart. Die Liste der Menschen, deren Tod im weitesten Sinne mit «Charlie Hebdo» zusammenhängt, wird im Laufe des Prozesses länger. Als der Richter am 2. September den Prozess eröffnete, verlas er die Namen der 17 Opfer: Zwölf wurden beim Überfall auf die «Charlie Hebdo»-Redaktion von einem islamistischen Brüderpaar erschossen, fünf Menschen tötet ein Freund und Verbündeter der Täter an den zwei folgenden Tagen in einem jüdischen Supermarkt und auf offener Strasse.