Gendarmen gegen nackte Haut – Frankreichs Innenminister verteidigt Recht auf «oben ohne» Dürfen Frauen in Frankreich sich am Strand oben ohne sonnen? Diese Frage erregt die Gemüter – und hat nun sogar den Innenminister des Landes auf den Plan gerufen.

Gendarmen hatten mehrere Frauen am Mittelmeer gebeten, ihre Oberteile wieder anzuziehen. (Symbolbild) Foto: Camping Oltra

Vergangene Woche hatten Gendarmen in Südfrankreich offiziellen Angaben zufolge mehrere Frauen am Strand des Badeorts Sainte-Marie-la-Mer am Mittelmeer gebeten, ihre Oberteile wieder anzuziehen. Der Vorfall wurde in sozialen Medien publik und sorgte für Aufregung – der Polizei wurde Prüderie vorgeworfen.

Es gebe keine Grundlage dafür, dass man Frauen ihre Kleidung am Strand zum Vorwurf mache, erklärte Innenminister Gérald Darmanin am Dienstag auf Twitter. «Freiheit ist ein kostbares Gut.» Und es sei normal, dass die Behörde ihre Fehler eingestehe, so der Minister. Kurz zuvor hatte die örtliche Gendarmerie auf die Vorwürfe reagiert. Sie sieht in dem Vorfall ungeschicktes Verhalten der Gendarmen.

Sonderregelungen an einigen Stränden

Demnach seien diese von einer Familie mit Kindern auf die Frauen am Strand angesprochen worden. Die Gendarmen hätten daraufhin gefragt, ob die Frauen ihre Oberteile wieder anzuziehen könnten – «geleitet von der Sorge um Beschwichtigung», so die Gendarmerie. Die Sprecherin der Gendarmerie erklärte, es handle sich um ein Fehlverhalten der Polizisten – allerdings hätten diese gedacht, sie täten das Richtige. «Sie werden mich immer in Uniform sehen, aber am Strand von Sainte Marie la Mer ist die Praxis des Oben-Ohne-Sonnebadens erlaubt», scherzte sie bei Twitter.

Oben ohne am Strand – das ist in Frankreich generell nicht verboten. Einige Strände haben allerdings Sonderregelungen. Es ist nicht das erste Mal, dass Frauenbekleidung am Strand heftige Debatten in Frankreich auslöst. Vor einigen Jahren löste das Verbot der muslimischen Badebekleidung Burkini an einigen französischen Stränden eine heftige Debatte aus.

SDA