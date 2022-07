Dokumente entlasten Bundesrat – Franzosen funkten Berset falsch an Aufgezeichnete Funksprüche zeigen, dass die französische Flugsicherheit die Buchstaben beim Kennzeichen der Cessna verwechselten, mit welcher der Bundesrat über militärisches Sperrgebiet flog. Mischa Aebi Adrian Schmid

Kennzeichen HB-TDR: Das ist die Cessna 182, mit welcher Gesundheitsminister Alain Berset allein über Frankreich flog. Foto: Jean-Guy Python

Am 5. Juli war es ziemlich heiss in Frankreich. Kaum ein Wölkchen am Himmel, als Bundesrat Alain Berset in einem Kleinflugzeug Richtung Westen unterwegs war. Mutterseelenallein.