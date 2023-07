Bezirksgericht Bülach – Frau im Wald ausgesetzt, weil sie keinen Sex wollte Ein Flüchtling ist wegen versuchter sexueller Nötigung und Freiheitsberaubung vom Bezirksgericht Bülach verurteilt worden. Er muss ins Gefängnis und das Land verlassen. Thomas Mathis

Das Bezirksgericht glaubte der Version des Beschuldigten nicht – unter anderem wegen GPS-Daten. Foto: Sibylle Meier

Für eine Frau gleicht das, was in der Anklageschrift gegen einen 39-jährigen Familienvater aus Syrien steht, einem Albtraum. Vor bald drei Jahren hat der Kurde in einem Casino in Liechtenstein eine Frau kennen gelernt. Sie tranken gemeinsam und spielten an Geldautomaten. Der Mann habe die Frau danach nach Hause gefahren. Dort habe sie ihm mitgeteilt, dass sie ihn nicht in ihre Wohnung einladen wolle. Noch bevor sie aussteigen konnte, sei er wieder losgefahren.