Ein weiteres Badeunglück – Frau nach Badeunfall im Tiefenbrunnen verstorben Eine 79-Jährige, die am Dienstag bewusstlos aus dem Wasser geborgen worden war, verstarb im Spital.

Ort des Badeunfalls mit Todesfolge: Das Strandbad Tiefenbrunnen Foto: Urs Jaudas

Eine 79-jährige Frau, die am Dienstag im Strandbad Tiefenbrunnen bewusstlos im Wasser aufgefunden worden war, verstarb in der Nacht auf Freitag im Spital. Die Frau war nach der Bergung aus dem Zürichsee reanimiert und dann in kritischem Zustand ins Spital gebracht worden.

Der Todesfall reiht sich ein in eine schweizweite Häufung von Badeunfällen in diesem Sommer. Zuletzt war vor einer Woche am Letten ein Mann bewusstlos aus dem Wasser geborgen und reanimiert worden.

