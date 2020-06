Frau Walker Späh, der Kanton Genf prescht vor und will eine Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln einführen. Wieso will der Kanton Zürich keine Maskenpflicht?

Im Gebiet des Zürcher Verkehrsverbunds (ZVV) halten wir uns an die Empfehlung des Bundesamts für Gesundheit. Der Bundesrat hat am letzten Freitag seine Haltung bekräftigt: Keine Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr, aber die dringende Empfehlung, immer einen Mundschutz dabeizuhaben und diesen auch zu tragen, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann.