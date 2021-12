Podcast «Tages-Anzeigerin» – Frauen, die 2021 prägten Sportlerinnen, die über Mental Health sprachen, Wirtschaftsvertreterinnen, die auf sich aufmerksam machten und Kulturschaffende, die klare Worte fanden: Zahlreiche Frauen haben dieses Jahr national und international viel bewegt. Priska Amstutz als Host Annik Hosmann als Host Mirja Gabathuler

Die Poetin Amanda Gorman sprach an der Inauguration von Joe Biden – und sorgte mit ihrem Gedicht «The Hill We Climb» für Aufsehen. Foto: Patrick Semansky/AFP

Für die Schweiz markierte das Jahr 2021 ein ganz besonderes Jubiläum: 50 Jahre ist es her, seit die Schweizer Männer an der Urne entschieden, dass fortan nicht mehr nur sie wählen und abstimmen können, sondern auch die Frauen. Eine, die damals mitverantwortlich für diesen Wahlsieg war, ist die Werberin Doris Gisler Truog. Auch heute noch kämpfen Frauen politisch für mehr Gleichstellung und so tagten im Oktober 246 Frauen an der Frauensession im Bundeshaus.

2021 war auch das Jahr, in dem zahlreiche Frauen in ihren Positionen die erste ihrer Art waren: Von Kamala Harris bis Ngozi Okonjo-Iweala, die als erste schwarze Frau der World Trade Organisation (WTO) vorsteht. Eine «Erste» war auch Amanda Gorman: Die heute 23-Jährige trug Anfang Jahr an der Inauguration des neuen US-Präsidenten Joe Biden das Gedicht «The Hill We Climb» vor. Sie sorgte damit für einen der prägendsten gesellschaftspolitischen Momente in diesem Jahr.

Grosse Wellen schlugen auch die Auftritte der Sportlerinnen Naomi Osaka und Simone Biles. Für einmal stand ihre sportliche Leistung an zweiter Stelle – dafür ihre psychische Gesundheit an erster. Die beiden Frauen sprachen im Sommer offen über Mental Health und weshalb sie aus Turnieren und Olympische Spielen ausstiegen – damit brachen sie ein Tabu.

