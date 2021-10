Kommentar zur SRF-Wahlberichterstattung - Frauen, die uns die Welt erklären

SRF-Moderatorin Cornelia Boesch mit ihren Studiogästen in Berlin. Video: SRF/Tamedia

Es war nicht zu übersehen: Frauen dominierten die SRF-Berichterstattung über die Bundestagswahl in Deutschland. Für das Fernsehen moderierte Cornelia Boesch zwei Sondersendungen live in Berlin. Zu Gast bei ihr waren Deutschland-Korrespondentin Bettina Ramseier und Politik- und Staatswissenschaftlerin Laura-Kristine Krause. Dazu haben Monika Schoenenberger und Karina Rierola als Sonderkorrespondentinnen berichtet. Und auch in der Radioberichterstattung waren Frauen zu hören, die Wahlergebnisse und Eindrücke lieferten.

Das ist erfreulich. Denn wie auch neue Zahlen aus der Schweiz erneut zeigen: Frauen kommen in den Medien als Expertinnen noch immer weniger zu Wort als Männer, gerade die Corona-Krise war diesbezüglich ein Backlash. Besonders zu Beginn der Pandemie erklärten vor allem Männer – Virologen, Immunologen, Krisenmanager – die ausserordentliche Situation, und zwar nicht nur in der Schweiz. Pandemie-Expertinnen blieben aussen vor.