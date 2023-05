Das Phänomen heisst «Leaky Pipeline»: Je jünger, desto ehrgeiziger die weibliche Belegschaft, aber mit den Jahren tröpfeln die Frauen aus dem Arbeitsleben. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Nun haben wir es also schwarz auf weiss: Ein Grossteil der Akademikerinnen will lieber reich heiraten und sich dann um die Familie kümmern als Karriere machen. Das zeigt eine neue, noch nicht publizierte Studie der Uni Zürich, über die die «SonntagsZeitung» berichtete. Das heisst: Haben die Frauen die Wahl, genau das zu studieren, was sie interessiert, und ihr Familienleben so zu gestalten, wie sie wollen, neigen sie zum traditionellen Rollenmodell. Das zeigen auch andere, ähnlich angelegte Studien.

Das «Leaky Pipeline» genannte Phänomen ist in der Arbeitswelt längst bekannt. Je jünger, desto ehrgeiziger die weibliche Belegschaft, aber mit den Jahren tröpfeln die Frauen aus dem Arbeitsleben. Das grösste Leck verursacht die Mutterschaft. Dann stecken Frauen zurück, auch wenn es um mögliche Führungspositionen geht. Viele sagen ab und verweisen dabei auf die Work-Life-Balance – so wie das jüngst die ehemalige «Annabelle»-Chefredaktorin Jacqueline Krause-Blouin öffentlich tat. Sie wollen lieber zu Hause die Chefin sein als im Büro.

So weit, so bekannt und so legitim in einer freien Gesellschaft, die es ihren Bürgern zugesteht, nach ihrer eigenen Fasson glücklich zu werden. Dann aber sollte man sich auch der Konsequenzen bewusst sein, die eine solche Entscheidung nach sich zieht – und hier fehlt oft der Weitblick. Gerade wenn es um die Familienplanung geht, werfen Frauen das Ideal, selbst für Einkommen und Altersvorsorge zuständig zu sein, bedenkenlos über Bord. Denn er verdient ja besser. Und ist Mutterschaft nicht eine schöne und edle Aufgabe?

Ja, ist sie. Aber wer sich vollkommen davon vereinnahmen lässt, wird später das Nachsehen haben. Denn damit geben Frauen die Verantwortung für ihr Wohlergehen in fremde Hände und diskriminieren sich letztlich selbst.

Geschlechtsspezifische Diskriminierung existiert – aber es ist kompliziert.

Warum geben sie dann diese Verantwortung so freimütig ab? Das könnte mit dem Diskriminierungsdiskurs zu tun haben, mit dem Frauen heute von klein auf imprägniert werden. Es beginnt in der Schule, obschon die auf Frauen zugeschnitten ist und von ihnen geprägt wird, und es setzt sich fort im medialen Diskurs, der in den vergangenen Jahren zunehmend auf echte oder vermeintliche Opfer fokussiert hat. Verstärkt wird die Tendenz von Politikerinnen, die aus der Wut über vorgeblich allgegenwärtige Benachteiligungen der Frauen Kapital zu schlagen versuchen. Aber ist die Klage wirklich berechtigt?

Sicher, geschlechtsspezifische Benachteiligungen existieren. Die allermeisten Frauen machen spätestens ab der Pubertät Erfahrungen mit sexueller Diskriminierung. Das ist auch der Grund, warum sie oft so wütend sind und die allgemeine Diskriminierungserzählung so gerne glauben. Die Realität aber ist komplizierter, denn natürlich werden auch Männer aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert. Sie müssen etwa Militärdienst leisten und haben im Familienrecht oft das Nachsehen.

Will man das ändern, sollte man die Dinge beim Namen nennen. Frauen werden nicht gezwungen, im Beruf zugunsten der Familie zurückzustecken, die meisten wollen das so. Dann sollten sie sich aber auch bewusst sein, dass sie sich damit freiwillig in grosse Abhängigkeit begeben. Sie sollten darüber hinaus bedenken, dass sie noch nie so wenig diskriminiert wurden wie heute. Die Chancen auf ein freies Leben standen nie besser. Freiheit bedeutet aber auch, für sich selber verantwortlich zu sein, auch finanziell. Partner und Familie hin oder her.



Michèle Binswanger schreibt über Menschen, ihre Geschichten und macht vertiefte Recherchen. Sie wurde 2016, 2017 und 2018 zur Gesellschaftsjournalistin des Jahres gewählt. Heute leitet sie zusammen mit Philippe Zweifel das Ressort Kultur, Leben, Wissen, Service der Sonntagszeitung und Mantel-Redaktionen. Mehr Infos @mbinswanger

Fehler gefunden?Jetzt melden.