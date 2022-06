Mehrere Tausend Menschen haben sich in Zürich zum feministischen Streiktag versammelt. Auf den Schildern ist von Wut die Rede, doch die Stimmung ist ausgelassen.

Frauen gehen in Zürich für Gleichstellung auf die Strasse

Frauenstreik in Zürcher Innenstadt

Impressionen aus der Zürcher Innenstadt an diesem 14. Juni.

Auf dem Bürkliplatz haben sich an diesem Dienstagabend schon vor 18 Uhr, dem offiziellen Start zur Demonstration, über tausend Personen eingefunden. Die meisten haben lila Ballone dabei. Einige führen Schilder mit sich: «Sachliche Feststellungen sind kein Gejammer», heisst es auf einem. Zwei Frauen halten zwei sich ergänzende Schilder in die Luft – «Machen Sie Platz, Monsieur» und «Nehmen Sie Platz, Madame». Auf anderen stehen Slogans und Sprüche wie «Grenzenloser Feminismus!», «Kein Feminismus ohne Kampf dem Kapital» und «Du chunnsch nöd drus bi mim Uterus».

Seit dem grossen Frauenstreik vor drei Jahren habe sich die Situation für Frauen bezüglich Lohn und Respekt kaum verbessert, halten die Organisatorinnen des Umzugs fest. Mit der Rentenreform AHV 21 komme am 25. September zudem eine «skandalöse Vorlage» an die Urne; es sei eine Rentenreform auf dem Buckel der Frauen, obwohl sie noch immer rund ein Drittel weniger Rente erhielten als Männer.

Die Stimmung an der Demonstration steht in auffälligem Kontrast zu den kämpferischen Slogans. Den auffallend vielen jungen Frauen ist keine Wut ins Gesicht geschrieben, sie sind bester Laune. Auf dem Umzug herrscht an diesem warmen Sommerabend Partystimmung, es wird Musik gespielt und gelacht.

Innenstadt blockiert

Die bewilligte Umzugsroute führt die Teilnehmenden vom Bürkliplatz am Zürichsee durch die Zürcher Innenstadt – unter anderem übers Limmatquai, Teile der Bahnhofstrasse sowie die Lager- und Langstrasse – zum Helvetiaplatz im Kreis 4. Der Verkehr in der Innenstadt ist deshalb unterbrochen.

Die Demo in Zürich ist eine von mehreren, die am 14. Juni in der Schweiz stattfinden. Verschiedene Komitees, Parteien, Verbände und Gewerkschaften organisierten Aktionen, um gegen die Ungleichbehandlung zur protestieren.