Zürcher Parlament fordert Aufklärung – Frauen haben beim Herzinfarkt andere Symptome als Männer Das Kantonsparlament verlangt, dass die Medizin vermehrt auf die Unterschiede der Geschlechter fokussiert. Pascal Unternährer

Frauen reagieren zum Teil anders auf Medikamente als Männer, allerdings ist dies nicht allen bewusst. Foto: Susanne Keller

Nicola Yuste bückt sich am Rednerpult des Kantonsrats leicht nach vorne, greift sich mit der rechten Hand an die linke Brustpartie, atmet schwer und sagt: «So sieht ein typischer Herzinfarkt aus, habe ich in der Schule gelernt.» Es sei entscheidend, die Symptome zu erkennen, damit man schnell Alarm schlagen könne, sagt die SP-Kantonsrätin. Aber: Die gezeigten Symptome gelten für Männer.

«Nicht gelernt habe ich, dass sich die Symptome bei Frauen stark unterscheiden.» Frauen leiden an Übelkeit oder Druck im Rücken oder Bauch, was aber die wenigsten wüssten. Die Folge: Herzinfarkte werden bei Frauen oft nicht oder zu spät erkannt. Eine Studie des Spitals Triemli habe gezeigt, dass sich Frauen bei Infarkten später medizinische Hilfe holen würden als Männer.