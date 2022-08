Diskussion um die AHV-Reform – «Frauen zahlen die Reform» – «Nein, die Renten bleiben gleich hoch» Wie sozial oder unsozial ist die geplante AHV-Reform? Darüber wurde im Kaufleuten leidenschaftlich gestritten. Liliane Minor

Eveline Widmer-Schlumpf, Andri Silberschmidt, Noa Dibbasey und Cedric Wermuth (von links) diskutierten mit TA-Chefredaktor Mario Stäuble über die AHV-Reform. Foto: Urs Jaudas

Das Thema steht im Sorgenbarometer der Schweizerinnen und Schweizer immer ganz weit oben: Die Altersvorsorge. Doch so gross die Sorge ist, so leidenschaftlich wird über deren Weiterentwicklung gestritten – und so regelmässig scheitern Reformen am Veto der Stimmbürger.