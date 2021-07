Einblicke in Zürichs grösste Loge – Frauenbesuch bei den Freimaurern Was treibt Männer an, in einem Tempel geheime Rituale zu zelebrieren? Die Autorin macht sich auf, die Parallelwelt der Freimaurer zu erkunden. Tina Fassbind

Tempel im Untergeschoss: Hier kommen die Brüder der grössten Freimaurerloge, Modestia cum Libertate, neunmal im Jahr zusammen. Bild: Dominique Meienberg

Ein weisses Hemd. Keine Kutte, kein Ornat, nicht einmal eine Krawatte. «Die habe ich heute vergessen», sagt Daniel Hofer mit einem verschmitzten Lächeln. So präsentiert sich mir also der Alt-Stuhlmeister der grössten Freimaurerloge von Zürich. Ich bin ein wenig enttäuscht.

Auch der Raum, in dem er mir eine Audienz gewährt, gleicht eher dem Säli eines gutbürgerlichen Restaurants. Nur die Exponate in den Vitrinen, Vasen und Gläser mit Winkelmassgravur oder Zirkeldarstellungen, lassen darauf schliessen, dass wir uns nicht im Hirschen oder im Bären befinden, sondern am Lindenhof 4 mitten in der Zürcher Altstadt, dem Hauptsitz der Loge Modestia cum Libertate.