Zürcher Frauenhäuser in der Corona-Krise – Frauenhäuser vergrössern Angebot für den Ansturm Aufnahmestationen für weibliche Opfer von häuslicher Gewalt bereiten sich auf die nächsten Wochen vor. Unter anderem mit einem neuen Angebot. Ev Manz

Die Stiftung Frauenhaus Zürich feierte 2015 ihr 35-Jahr-Jubiläum. Derzeit kann das Haus wegen eines Corona-Falls keine Frauen mehr aufnehmen. Foto: Dominique Meienberg

Ostern, Ferien und der lange Lockdown sind eine gefährliche Mischung für Paare, in denen Gewalt zum Alltag gehört. Oft kommt es an Feier- und Freitagen zur Eskalation, wenn die Partner eng beisammen sind. In den Tagen danach verzeichnen alle drei Frauenhäuser im Kanton Zürich regelmässig einen Anstieg der Anfragen, weil die Frauen dann eher die Möglichkeit haben, einmal kurz ungestört zu telefonieren und sich Hilfe zu holen.