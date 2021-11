Unerfüllter Kinderwunsch – «Frausein wird zu selbstverständlich mit Muttersein gleichgesetzt» Vier Jahre haben Roxana Rölli und ihr Partner erfolglos probiert, schwanger zu werden. Ein Gespräch über geplanten Sex, kluge Ratschläge und die Tücken der Fortpflanzungsmedizin. Fabienne Sennhauser

Für Roxana Rölli gab es jahrelang nur einen Sinn im Leben: Mutter sein. Heute, sagt sie, nehme sie das Leben, wie es komme. Foto: Sichtundspürbar/Steffi Sonderegger

Kinder kriegen gilt als die natürlichste Sache der Welt und ist doch alles andere als selbstverständlich. Die Chance für eine gesunde junge Frau, schwanger zu werden, liegt auch unter optimalen Bedingungen nur bei rund 25 Prozent pro Zyklus. Mit dem Älterwerden sinkt die Wahrscheinlichkeit kontinuierlich. Bei einer 35- bis 40-jährigen Frau liegt sie im Durchschnitt noch bei circa 5 Prozent. Auch beim Mann sinkt die Fruchtbarkeit – signifikant allerdings erst ab dem 40. bis 45. Lebensjahr.

Statistisch gesehen, kommt es bei den meisten Paaren mit Kinderwunsch innerhalb eines halben bis ganzen Jahres zu einer Schwangerschaft. Geschieht dies nicht, gilt ein Paar als unfruchtbar, und man spricht von einem unerfüllten Kinderwunsch. In der Schweiz trifft das im Schnitt auf jedes 6. Paar zu. Darüber geredet, was das für eine Beziehung bedeutet, wird jedoch kaum. Das hat auch die 37-jährige Roxana Rölli erlebt – und aus der Not eine Tugend gemacht. Als ausgebildete Persönlichkeits- und Life-Coach steht die Zollikerin Frauen und Paaren mit ähnlichen Geschichten zur Seite.