Der rast- und ruhelose Patron – Fred Feldpausch war manchmal herausfordernd – aber ehrlich Die Eltern hatten erfolgreiche Modegeschäfte in Basel und Zürich. Den Sohn interessierte dagegen die Gastronomie. Im Tessin baute er ein kleines Imperium auf. Markus Wüest

Fred Feldpausch hatte sich bereits aus dem Berufsleben zurückgezogen – und änderte seine Meinung.

Feldpausch. Das ist ein Name, der in Basel und Zürich noch bei sehr vielen Menschen sofort eine Erinnerung wachruft. An ein gediegenes Modehaus an der Falknerstrasse – oder an der Zürcher Bahnhofstrasse. An schöne Kleider. An eine Marke, die zwar verschwunden ist, aber trotzdem nicht in Vergessenheit geriet.