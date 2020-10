Podest ohne Schweizerinnen – Frei unterliegt im Kampf um WM-Bronze Sina Frei verpasst an den Mountainbike-Weltmeisterschaften in Leogang Edelmetall nur knapp. Pauline Ferrand-Prévot verteidigt den Titel. Herbie Egli

Sina Frei überzeugt im Cross-Country-Rennen bei den Frauen. Foto: Jürgen Feichter (Freshfocus) Jolanda Neff fährt als Sechste in die Top 10. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone) Die Französlin Pauline Ferrand-Prévot verteidigt ihren Titel souverän. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Sina Frei belegte im Cross-Country-Rennen der Frauen an den Mountainbike-Weltmeisterschaften im österreichischen Leogang den undankbaren 4. Platz. Die 23-jährige Zürcherin verpasste die Bronzemedaille um 45 Sekunden. Diese gewann die Australierin Rebecca McConnell, die im Finish auf der Ziellinie von der Italienerin Eva Lechner noch abgefangen wurde. Gold ging mit drei Minuten Vorsprung an die französische Titelverteidigerin Pauline Ferrand-Prévot, die ein eigenes Rennen fuhr.

Frei, die am Mittwoch mit der Schweiz im Team Relay Bronze gewann, zeigte von Beginn weg ein gutes Rennen. Sie war in den vorderen Positionen mit dabei und lieferte sich ab der zweiten von fünf Runden ein packendes Duell um Bronze mit Lechner. Die Italienerin konnte die Schweizerin in den Aufstiegen des schlammigen Kurses jeweils leicht distanzieren, in den Abfahrten kam Frei jedoch wieder heran. In der Schlussrunde zog Lechner dann davon. «Sie war am Schluss einfach stärker. Aber ich habe den 4. Platz gewonnen und nicht verloren», bilanzierte Frei nach dem Rennen.

Neff mit Steigerungsrennen

Jolanda Neff hat sich von ihrer Erkältung noch nicht ganz erholt und wurde mit 4.46 Minuten Rückstand auf die Siegerin Sechste. Die Weltmeisterin von 2017 spurtete am Start gleich an die Spitze. Im ersten Aufstieg fiel sie jedoch zurück und zwischenzeitlich aus den Top 10. Je länger das Rennen dauerte, umso besser wurde Neff und war mit ihrem Resultat zufrieden. Alessandra Keller wurde 10. (+6.25), Linda Indergand 15. (+8.44) und Nicole Koller 16. (+8.51).