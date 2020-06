Zürcher Schauspielhaus nach Corona – Freie Sicht auf den Bühnenmatsch Im Schiffbau lud das Schauspielhaus Zürich zur ersten Vorstellung unter Post-Corona-Bedingungen. Besser vorsorgen geht nicht, es gab gar Spritzschutz. Alexandra Kedves

Gedränge ist anders: Das Schauspielhaus Zürich hat für seine erste Vorstellung nach dem Corona-Lockdown alles super organisiert. Fotos: Urs Jaudas

Das Schauspielhaus ist endlich wieder aufgegangen! Und es war ein bisschen, wie wenn ein Gips am Bein wegkommt: Man freut sich riesig, ist aber auch etwas nervös. Schliesslich sind die Muskeln geschrumpft, die Haut hat gelitten, und jeder Schritt fühlt sich erst einmal merkwürdig an. Unsicher. Die Krücke hält man griffbereit.

Auch ich hatte am Freitag eine Schutzmaske im Rucksack stecken, für alle Fälle. Aber die zwei Hausherren Nicolas Stemann und Benjamin von Blomberg haben alle Unsicherheiten mitgedacht und zeigten sich vor der Eröffnungspremiere im Schiffbau als geübte Post-Corona-Therapeuten. «Wir gehen kein Risiko ein», beruhigte von Blomberg in der Ansprache der Intendanten. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir das alle längst begriffen – wir 24 Zuschauer, die darauf als Erste nach dem Lockdown die heilige Halle betreten durften.

Ansprache zur Wiederöffnung: Das Intendantenduo Benjamin von Blomberg (links) und Nicolas Stemann.

Denn schon an den Glastüren wurde triagiert und klar kommuniziert: Das Schauspielhaus Zürich gibt Acht. Da wurde sorgsam getrennt zwischen «Eingang Foyer» und «Eingang Kasse», um ja jedes Gedränge zu vermeiden, und 2-Meter-Abstandskleber auf dem Boden takteten die Warteschlange. Bloss: Es gab gar keine.

Der typische Rundgang war also schnell erledigt. Von der Kasse, wo der Desinfektionsmittelspender hängt, zum kurzen Boxenstopp am Pressetisch: Unterlagen auf Papier sind passé, das Jahresprogramm ist in Plastik eingeschweisst (wie war das mit dem Plastikmüll?), nur das Ticket wird noch per Hand überreicht – anders, als dies teils an den zaghaft öffnenden Häusern in Deutschland gemacht wird. Die Garderobe ist jetzt unbewacht, die unhygienischen Token sind ausrangiert. Und die Schauspielhaus-Mannschaft, mit Masken und Handschuhen versehen, signalisiert den Weg zum Klo: eine Einbahnstrasse mit Abstandsklebern, sodass man sich Aerosole-mässig auf keinen Fall in die Quere kommen kann.

An der Kasse gibts Desinfektionsmittel. Distanzschlangestehen: können wir. Nur das Ticket gibts händisch – Stadtpräsidentin Corine Mauch. 1 / 6

Tut man ohnehin nicht. «Ist das immer so?», fragte der Fotograf verwirrt angesichts der wenigen, weit versprengten Menschen im grossen Schiffbaufoyer. «Wir sind ausverkauft», erklärte Stemann und wusste nicht recht, ob er nun lachen sollte oder weinen.

Doch dann stellte es sich trotzdem ein, dieses Premierenkribbeln. Die Spannung. Diese Lust am Live-Event Theater, das, wenn es gut ist, die vielleicht intensivste Erfahrung eines Möglichkeitsraums bietet. Selbst in die Nase zieht es rein, wenn da beispielsweise Heuhaufen auf der Bühne liegen (Castorf!) oder gequalmt wird wie blöd. Theater, das ist eine Runde Schattenboxen, Training für Herz und Hirn.

So viel Beinfreiheit war nie! Foto: Alexandra Kedves

Und Schattenboxen hat kein Problem mit Abstandsregeln. Sie hätten zwar auf Wu Tsangs geplante «Composition III» verzichten müssen, sagte Nicolas Stemann – eben weil dort ein grosses, international mobiles Ensemble hätte proben und auftreten müssen. Doch dadurch, dass die 1982 in Massachusetts geborene Performerin und Filmkünstlerin zur Gruppe der acht Stammregiekräfte zählt, war die Chose nicht verloren. Wu Tsang schuf im Lockdown eine neue, eigenständige, wenn auch aus der Not und strikten Vorgaben geborene Ergänzung ihres Kompositionsreigens: «Composition (vor) IV». Sie stützt sich auf ein fixes, kleines Team.

Es habe sich seltsam angefühlt, als das Momentum von einer Minute auf die andere eingebrochen sei, erzählte die Künstlerin zwei Tage vor der Premiere. Während des Lockdown verliess sie Zürich nicht, schaute von aussen auf das Chaos in ihrer Heimat. «Die Krise hat vieles verändert. Die Leute scheinen bereit, grundsätzliche Neubewertungen vorzunehmen.» Polizeigewalt gegenüber Schwarzen sei seit Jahrzehnten angeprangert worden. «Nun endlich spricht jeder über den strukturellen Rassismus in den USA.» Und die ungleiche Vermögensverteilung werde neu in den Blick genommen. In Europa liege diese Thematik, angesichts der Flüchtlingskrise, oft näher, als die Leute wahrhaben wollten.

Nein, unmittelbar politisch sei ihre Kunst nicht, betont Wu Tsang, auch wenn sie – Kind eines chinesischen Vaters und einer schwedisch-amerikanischen Mutter – sich selbst schon als Aktivistin engagiert habe. Sie untersuche affektive, nonverbale Räume. «Eine Herausforderung in Corona-Zeiten. Ich versuche, die Angst vor Kontakt einzuschreiben; und das Bemühen um Verbindung.»

Das Stück Infos einblenden Wu Tsang lässt in «Composition (vor) IV» Gestalten im Lehm und Nebel um ihre Identität ringen – und um Kontakt. Foto: Diana Pfammatter Menschen im Lehm. «Die Welt ist Festland, die Erde Wasser. Wir, Motherfucker, alle ein unauthentisches Was», zitiert eine beschmierte Gestalt im wabernden Zwielicht aus dem Gedicht «Come on, get it!» des afroamerikanischen Poeten Fred Moten. Knien, warten. Sich wälzen, zucken. Die Filmkünstlerin Wu Tsang fesselt uns in «Composition (vor) IV» erst mit einem rund halbstündigen Film, in dem sich Tosh Basco (aka Boychild), Tsang, Josh Johnson, Asma Maroof und Saxofonist Tapiwa Svosve zusammen mit Kollegen in Zombie-artigen Choreografien – verfehlen. Einsteins Teilchentheorie und seine Rede von der «spukhaften Fernwirkung» sollen hier eine filmische Form annehmen, die Figuren ziehen ziellos durch den Matsch, gehen ineinander über, bleiben unfassbar. «Sklavengesang ist nicht richtig oppositionell, weil er nicht richtig autobiografisch ist», heisst es im Gedicht. Cut zu James Baldwin, der Autobiografisches berichtet und vom «Dilemma» der amerikanischen Schwarzen spricht: «Dass man ein bisschen farbig und ein bisschen weiss ist; und das nicht nur in physischer Hinsicht, sondern auch im Kopf und Herzen. Und es gibt Tage, an denen man sich fragt, welche Rolle man spielt in diesem Land? … Wie man der überwältigenden, gedankenlosen, grausamen weissen Mehrheit verständlich macht, dass es dich gibt.» Im Film wird ihn bald ein singender Buckelwal ablösen. Gespiegelt wird dieses Filmexperiment live im zweiten Teil des Abends, auf der anderen Seite der Bühne. Die Performer tanzen, matschen, spritzen. Für die erste Zuschauerreihe gibts Schutzcapes – weil der Abstand nicht ausreicht: noch eine geisterhafte Fernwirkung. Und ein ironischer Kommentar auf die Suche nach «the real thing», wie Moten formuliert. Er verspottet das getwitterte Identitätsgegacker, während Wu Tsang dazu aus Wasser, grauer Farbe und Menschenkörpern in Anzügen kryptische, viel zu berückende Bilder glücken. (ked)

Wir Besucher haben, an der Premiere, weniger Mühe mit den Einschränkungen: Wann sonst geniesst man so viel Bein-, Arm- und Taschenfreiheit? Einen Stuhl und zwei Meter Platz drumherum? Niemandem steht man auf die Füsse, wenn man durch die Reihe geht. Keiner sitzt einem direkt vor der Nase und versperrt die Sicht, niemand verursacht olfaktorische Probleme, hustet einem in den Nacken, kreischt oder schnarcht einem ins Ohr. Und beim Rausgehen – nach hinten, wohlgemerkt, auch hier gilt der Einbahnverkehr – keine Rempler; kein Anstehen an der Garderobe. Alles verläuft sich schnell, vermutlich in die prallvollen Bars und Cafés, die an diesem sommerlichen Abend ihre Aktivitäten ganz nach draussen verlagert haben.

Ehrlich gesagt: Wäre die Situation nicht die Folge einer medizinischen Krise und die Ursache einer wirtschaftlichen, würde man sich so ein Distanz-Theater durchaus auf Dauer gefallen lassen. Unsicherheit? I wo, es war ja kein Trump-Kundgebung. Die Maske blieb im Rucksack.