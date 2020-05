Kommentar zum Freihandel der Briten – Freihandel als Taktik Um der EU zu zeigen, wo Grossbritannien seinen Platz in der Welt künftig verortet, gab London demonstrativ den Startschuss für die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit den USA. Fragt sich, ob das Kalkül aufgeht. Meinung Alexander Mühlauer

Handelsgespräche zwischen Grossbritannien und den USA müssen per Videolink geführt werden. Üblicherweise sind auf jeder Seite Dutzende Unterhändler beteiligt. Reuters

Es ist noch nicht lange her, da beschwor Boris Johnson die schöpferische Kraft des Brexit. Während andere Staaten anfingen, sich gegen das Coronavirus zu wappnen, schien der britische Premierminister vor allem damit beschäftigt zu sein, die Zukunft seines Landes in den schönsten Farben zu malen. Nach Jahrzehnten des Winterschlafs sollte das Vereinigte Königreich endlich als souveräne Nation erwachen und der Welt zeigen, wie sich Freihandel gestalten lässt. Nun, da die Corona-Krise auch Grossbritannien mit voller Wucht erwischt hat, ist der Brexit zwar aus den Schlagzeilen verschwunden – doch in den Planspielen der Regierung ist er noch immer allgegenwärtig. Die Gefahr ist dabei gross, dass Johnson sich einmal mehr von ideologischer Verblendung statt ökonomischer Vernunft leiten lässt.

Die Europäische Union ist der mit Abstand wichtigste Handelspartner der Briten.

Um der EU zu zeigen, wo Grossbritannien seinen Platz in der Welt künftig verortet, gab London zu Beginn dieser Woche demonstrativ den Startschuss für die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit den USA. Das Kalkül in Downing Street ist ziemlich klar: Gelingt es, mit den Vereinigten Staaten schnelle Absprachen zu erreichen, steigt der Druck auf die EU, sich ihrerseits in den Verhandlungen über einen Handelsvertrag zu bewegen. Doch auch wenn es Johnson gelingen sollte, Brüssel damit einzuschüchtern, bleiben die wirtschaftlichen Fakten unverrückbar: Die Europäische Union ist der mit Abstand wichtigste Handelspartner der Briten. Der Wohlstand des Königreichs wird auch in Zukunft in hohem Masse davon abhängen, wie das künftige Verhältnis zwischen Grossbritannien und der Europäischen Union aussieht. Johnson muss also abwägen, ob der Corona-bedingte Wirtschaftseinbruch mit einem harten oder einem sanften Brexit besser zu bewältigen ist.

Boris Johnsons rhetorisches Talent

Die Zeit für eine Entscheidung drängt. Bis 30. Juni hat Johnson Zeit, die Übergangsphase, in der sich für Bürger und Unternehmen de facto nichts ändert, zu verlängern. Er selbst hat das stets ausgeschlossen, was nicht heisst, dass er seine Meinung nicht noch ändert. Dank des ihm eigenen rhetorischen Talents dürfte es Johnson gelingen, die Brexiteers davon zu überzeugen, das Königreich noch etwas länger an die EU zu binden. Das wäre die sanfte Variante des Brexit. Brüssel und London bliebe dann mehr Zeit, die komplexen Verhandlungen in Ruhe fortzusetzen. Die Unternehmen hätten Planungssicherheit und müssten sich nicht auf ein drohendes No-Deal-Szenario am Jahresende einstellen.

Aus Londoner Sicht spricht aber auch einiges für einen harten Brexit. Grossbritannien hätte dann nämlich nicht weiter Milliarden in den EU-Haushalt einzuzahlen. Mit einem Teil des Geldes müssten zwar Zehntausende Zollbeamte entlohnt werden, die es bislang nicht braucht. Es böte sich aber auch Spielraum, ein neues Wirtschaftsmodell für das Land zu entwerfen. Den Strategen in Downing Street schwebt ein Grossbritannien vor, das sich frei von den mitunter wachstumshemmenden Regeln der EU-Bürokratie entwickeln kann. Ein Land, das zu einem Hub für künstliche Intelligenz wird. Ein Land, das Gründer und Venture-Capital-Geber anzieht. Ein Land, das dank seiner Universitäten zum digitalen Forschungsparadies wird. «Global Britain» hiess der Traum der Pro-Brexit-Kampagne. Doch bis dahin ist es noch ein sehr weiter Weg.

Ein agiler Wettbewerber vor der EU-Haustür

Dabei kann es durchaus sein, dass sich eine Abkehr von der Datenschutz-Grundverordnung der EU wirtschaftlich positiv auswirkt. Es kann sein, dass die strikten Brüsseler Beihilferegeln eine Dienstleistungsgesellschaft wie Grossbritannien mehr bremsen als beflügeln. Es kann auch sein, dass genau das eintritt, vor dem die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre EU-Kollegen immer gewarnt hat: dass mit Grossbritannien ein Wettbewerber vor der Haustür der Europäischen Union entsteht, der schneller auf die Veränderungen der Globalisierung reagieren kann als ein träger 27-Staaten-Bund.

Nur: All das lässt sich besser in ein oder zwei Jahren herausfinden – dann sind auch die Auswirkungen der Corona-Krise klarer. So lange sollte Johnson noch mit der EU verhandeln und versuchen, das Beste für sein Land herauszuholen.