Leitartikel zu Corona-Lockerung – Freiheit ist ein Risiko, das man eingehen muss 

Ist es bald so weit? Wir dürfen uns auf die neue und doch alte Welt freuen. Foto: Celia Nogler

«Ach», sagte die Maus, «die Welt wird enger mit jedem Tag. Zuerst war sie so breit, dass ich Angst hatte, ich lief weiter und war glücklich, dass ich endlich rechts und links in der Ferne Mauern sah, aber diese langen Mauern eilen so schnell aufeinander zu, dass ich schon im letzten Zimmer bin, und dort im Winkel steht die Falle, in die ich laufe.» – «Du musst nur die Laufrichtung ändern», sagte die Katze und frass sie.