Corona-Demonstration in Zürich – Freiheitstrychler ziehen durch die Zürcher Innenstadt

Medienkritiker, Impfskeptiker und Massnahmengegner demonstrieren mitten in Zürich. Ihr Zorn richtet sich auch gegen Alain Berset.

Corona-Demonstration in Zürich

Etwa 1000 Personen demonstrieren in der Zürcher Innenstadt derzeit für mehr Freiheit in der Pandemie.

Etwa 1000 Personen demonstrieren in der Zürcher Innenstadt derzeit für mehr Freiheit in der Pandemie.

Seit Anfang Samstagnachmittag versammelten sich auf dem Zürcher Helvetiaplatz ein Mix aus verschiedenen Corona-Kritikern. Der Tross mit geschätzt rund 1000 Teilnehmenden nähert sich der Bahnhofstrasse. Unter den Demonstrierenden sind auch etwa 70 Freiheitstrychler in ihren markant weissen Kapuzenpullis.

Aus der Musikbox eines weiteren Teilnehmenden scheppert der Song «Max Don‘t Have Sex With Your Ex» der Gruppe E-Rotic, auf einem Plakat steht «Nein zu staatlich finanzierten Medien» und eine Schweizer Fahne trägt die Aufschrift «Gottes Segä über üsi Schwiz». Einige Teilnehmende lassen unterwegs ihre Geisseln chlöpfen.