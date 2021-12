Evangelikale und Corona – Freikirchen rufen zu Boykott von Corona-Massnahmen auf

Der US-Fernsehprediger Marcus Lamb war in den USA mit seinem evangelikalen TV-Sender Daystar ein Riese: Die weltweit zweitgrösste christliche Mediengruppe erreichte täglich ein Millionenpublikum und verdiente viel Geld damit, Gottesfürchtigkeit zu predigen und Impfskepsis zu verbreiten.

Kürzlich hat es den 64-jährigen Lamb selbst erwischt. Er starb Ende November in Texas an Covid-19, wie seine Frau auf Twitter bekannt gab. Evangelikale und andere christliche Fundamentalisten tun sich schwer mit den Massnahmen gegen Covid-19. Besonders jetzt in der Weihnachtszeit, wo die Gläubigen sich zu Feiern mit Gesang treffen. Für Gottesdienste ab 50 Personen gilt die Zertifikatspflicht – nur Genesene und Geimpfte sind zugelassen. Will man ohne Maske singen, gilt sogar 2-G plus, zusätzlich ist also ein Test nötig. Während die Landeskirchen sich an die Vorgaben halten, regt sich bei kleinen Gruppen Widerstand.