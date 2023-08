Mythos Loch Ness – Freiwillige gesucht – für die Suche nach Nessie Von St. Columban bis zu den Ausserirdischen: Aller Welt ist das Monster in Loch Ness vertraut. Aber wo steckt es nur? Nun wollen britische Forscher Nessie mit modernsten Mitteln zu Leibe rücken. Peter Nonnenmacher aus London

Mit Drohnen, Wärmebildkameras und Hydrofonen: Ende August wollen «Monster-Jäger» Nessie von allen Seiten des Sees zu Leibe rücken. Blick von Dromnadrochit auf den See. Foto: Andy Buchanan (AFP)

Alle Sommer wieder macht in Schottland Nessie von sich reden, ohne dass sie sich auch nur blicken lässt. Diesen Sommer aber wollen die «Monster-Jäger» von Loch Ness ein für alle Mal wissen, was es mit dem schüchternen Untier auf sich hat – und wo es steckt.

Fürs letzte Augustwochenende werden so Freiwillige gesucht, die helfen sollen, die Gewässer, in denen Nessie hausen soll, systematisch zu durchkämmen. Von allen Seiten will man dem legendären Wesen zu Leibe rücken, und das mit neuester Technologie und weitflächiger Aktion.

Geplant ist unter anderem, Drohnen mit Wärmebildkameras den See aus der Luft kreuz und quer absuchen zu lassen. Zugleich sollen mehrere Boote mit Hydrofonen nach akustischen Signalen unter Wasser suchen, aus denen man auf Nessies Verbleib schliessen kann.

Zeitpunkt sei dieses Mal besonders günstig für die Suche

Ausser den üblichen Forschern und den vor Ort lebenden, lang ergrauten Nessie-Enthusiasten sollen sich auch Freiwillige von auswärts als Beobachter beteiligen dürfen. Ihnen will man morgens mitteilen, wonach sie Ausschau halten sollen und wie ihre Beobachtungen aufzuzeichnen sind.

Diesen Sommer halten die Experten für besonders günstig, was die «Nessie-Jagd» angeht. Trotz überdurchschnittlicher Regenmengen in den letzten Wochen ist der Wasserstand relativ niedrig, droben an Loch Ness.

Spötter sprechen von cleverer Tourismusinitiative

Seit über fünfzig Jahren habe es eine so gross angelegte Suchaktion jedenfalls nicht mehr gegeben, erklärt dazu Alan McKenna, der Leiter des Forschungsteams Loch Ness Exploration (LNE). Man hoffe, mit der Aktion «eine neue Generation von Loch-Ness-Enthusiasten inspirieren» zu können. Wer sich am Absuchen des Sees beteilige, habe «eine echte Gelegenheit, einen persönlichen Beitrag zu leisten zu diesem faszinierenden Geheimnis, das so viele Menschen aus aller Welt in seinen Bann geschlagen hat».

Spötter vor Ort sehen in der Aktion eher eine clevere Tourismusinitiative. Das «Loch-Ness-Zentrum» im und am alten Hotel von Dromnadrochit ist just neu hergerichtet worden. Und für die ganze Gegend am Fusse der Highlands ist der Besucherstrom, der in der Vor-Covid-Zeit 300’000 Menschen im Jahr umfasste, geradezu eine Lebensnotwendigkeit.

Lieber breitet man in Dromnadrochit unter diesen Umständen den Mantel des Schweigens über das letzte wissenschaftliche Forschungsprojekt, bei dem jüngst Wasserproben aus verschiedenen Tiefen des Sees nach DNA-Spuren diverser Lebewesen untersucht wurden. Statt Hinweisen auf einen Plesiosaurus (oder auch nur auf Haie, Störe oder Welse) fand man damals lediglich Spuren von Riesenaalen – die aber überall.

Eine Nachricht traf die «Nessie-Gemeinde» besonders hart

Ausser den Aalen sind von berufsmässig nüchternen Zeitgenossen ja auch gern Gasblasen aus verrottenden Baumstümpfen für die «Nessie-Erscheinungen» der Vergangenheit verantwortlich gemacht worden. Besonders hart traf die «Nessie-Gemeinde» indes vor sieben Jahren die Nachricht, dass der ursprünglich als Werbeagent tätige Romanautor Digby George Gerahty Nessie 1930 angeblich «erfand».

Das soll Gerahty getan haben, als ihm Hoteliers aus den Highlands 150 Pfund für eine «zündende Idee» boten, um den in der Grossen Depression darniederliegenden Tourismus im Norden Schottlands wieder in Gang zu bekommen. Der damalige Plan, «das Loch-Ness-Monster neu zum Leben zu erwecken», soll «bei ein paar Pints Bier» in einem Pub am Londoner Trafalgar Square besiegelt worden sein.

«Neu zum Leben erweckt» werden konnte Nessie, weil der heilige Columban das Fabelwesen ja erstmals schon im Jahr 565 in Loch Ness geortet hatte. Wundersamerweise tauchte Nessie aus ihren prähistorischen Tiefen aber erst nach 1930 wieder so richtig im öffentlichen Bewusstsein auf.

1933 druckte der «Inverness Courier», nach einem Besuch Gerahtys, gleich mehrere spektakuläre Augenzeugenberichte. Das berühmte Nessie-Foto, das rund um die Welt bekannt ist, wurde 1934 aufgenommen. In den Jahren seither wollen über tausend Begeisterte Nessie erspäht haben, rund um Loch Ness.

Das wohl berühmteste Nessie-Foto der Welt. Foto: Keystone

Und allen, die ihren Spass mit Nessie haben, liegt es fern, diese Berichte anzuzweifeln. Immerhin pilgern auch heute noch immer unzählige Neugierige nach Loch Ness.

Einmal, vor ein paar Jahren, berichteten Beobachter, sie hätten sogar ein UFO über dem See gesichtet, das mit seinen gleissenden Lichtern die Seeoberfläche ausleuchtete. Vielleicht taucht es ja am letzten Augustwochenende erneut auf, im Kreis der erhofften Freiwilligen, um den heimischen Forschern ein bisschen zur Hand zu gehen.

