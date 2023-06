Krieg in der Ukraine – Freiwillige helfen in Cherson unter Lebensgefahr Nach der Sprengung des Kachowka-Staudamms sind die Menschen in der Region Cherson dringend auf Hilfe angewiesen. Wegen andauernder Angriffe haben viele westliche Hilfsorganisationen die Stadt verlassen – zurück bleiben lokale Gruppen. Cyrill Pinto , Dima Zaburunnov Foto

In Biloserka, einem Vorort von Cherson, zeigt Valentina Vladimirnova, welche Schäden die Flut angerichtet hat. Foto: Dima Zaburunnov

Valentina Vladimirnova ist gerade dabei, ihre Möbel draussen im Garten zu reinigen. Doch so schnell kann sie die nicht wieder an ihren Platz stellen. Die Holzböden in ihrem Haus sind so stark von Wasser durchtränkt, dass sie morsch wurden und herausgerissen werden mussten. Auch die Wände sind vom Wasser völlig aufgeweicht, der Verputz ist abgebröckelt. Nur die blanken Ziegelsteine verhindern, dass ihr Haus einstürzt. Die 69-Jährige ist völlig verzweifelt. «Wir haben keinen Strom und kein Wasser – wie sollen wir bloss den nächsten Winter überstehen?» Nachbar Oleg Leonov (50) zeigt seinen Garten. Vom Gemüse, das er dort züchtete, ist nichts mehr zu sehen. Selbst die Obstbäume sterben langsam ab. Doch das ist nicht seine grösste Sorge: Das Fundament von Leonovs Haus hat sich im aufgeweichten Boden abgesenkt. «Ich musste die Türen ein Stück absägen, damit sie sich wieder öffnen liessen», erzählt er. Er befürchtet, dass das ganze Haus instabil wird.