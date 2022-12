Kolumne zum öffentlichen Verkehr – Fremde Freunde Verspätungen und Ausfälle im ÖV-Netz haben wieder Hochsaison. Sie gehören fast schon zur Tagesordnung – warum das auch ein Glücksfall sein kann. Zoé Richardet

Pendlerinnen und Pendler am Bahnhof Stettbach: Besonders im Winter kommt es häufig zu langen Wartezeiten im öffentlichen Verkehr. Foto: Urs Jaudas

Nach ein Uhr mittags in der S11. Etwas mehr als zehn Minuten vor meinem Ziel in Winterthur kommt die Durchsage: «Wir halten ausserordentlich in Dietlikon.» Und dann bittet die Stimme alle Reisenden in Richtung Winterthur auszusteigen. Grund sei eine Fahrleitungsstörung.