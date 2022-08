Tierisches Projekt in Zollikon – Schweine weiden mitten im Wald – damit Neophyten verschwinden In Zollikon hat sich eine invasive Pflanze namens Henrys Geissblatt ausgebreitet. In einem Pilotprojekt bekämpfen derzeit Schweine das Gewächs. Frank Speidel

1 / 2 Im Wald in Zollikon sind Schweine anzutreffen: Sie sollen Henrys Geissblatt den Garaus machen. Foto: Michael Trost

Emma rammt ihre 170 Kilo Körpergewicht mit dem Rüssel voran in den Boden. Erde und Wurzeln drückt die Muttersau mühelos zur Seite. Es knackt. Sie zerkaut eine Wurzel. So gewaltig ihr Auftreten – Emmas Nase ist sehr fein, der Geruchssinn von Schweinen ist gar besser als der von Hunden. So stöbert Emma im Erdreich nach Essbarem, wie ihr Besitzer, der Küsnachter Biobauer Nils Müller, erklärt: «Wurzeln, Insektenlarven oder Würmer, all dies lässt sie sich schmecken, denn Schweine sind Allesfresser.»