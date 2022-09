Interview mit Meme-König Zeki Bulgurcu – «Freunde sagen mir: ‹Zeki, du bist krank›» Der neue SonntagsZeitung-Humorist über seinen Aufstieg vom Coop-Verkäufer zum erfolgreichsten Internet-Komiker der Schweiz, seine Einbürgerung und sein Video mit Alain Berset. Rico Bandle

«Ich muss keine Rolle spielen, um lustig zu sein»: Influencer Zeki Bulgurcu. Foto: Raphael Moser

Wenn Zeki Bulgurcu, 32, mit seinem schwarzen Mercedes AMG C 63 S Coupé angefahren kommt, zieht er auf dem Parkplatz alle Blicke auf sich. Auf seinen Social-Media-Kanälen hat er über eine Million Follower – fast alle jungen Menschen in der Schweiz kennen seine Memes und Videos. Entsprechend begehrt ist er als Werbefigur, die Firmen reissen sich um ihn. «Why so serious?» steht auf seinem Auto – dabei steckt hinter seinem Erfolg strenge Disziplin.