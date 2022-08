Serie «Wie wir leben» – «Freunde treffen am Abend? Vergiss es.» Daniel Kissling (45) verkauft seit 25 Jahren Gelati am Zürichseeufer. Inzwischen führt er ein kleines Glaceimperium – und hat zwei ganz besondere Zukunftsträume. Paulina Szczesniak

«Reich bin ich nicht geworden», sagt Glace-Entrepreneur Daniel Kissling. «Aber um die Altersvorsorge muss ich mir wohl keine Sorgen mehr machen.» Foto: Joseph Khakshouri

«Der einzige Moment des Tages, an dem sich bei mir nicht alles um Glace dreht, ist der Morgen. Ich mache meine Tochter bereit für die Schule, wir holen uns etwas beim Beck und essen, wenns geht, am Zürichseeufer. Danach radle ich zu meiner Gelateria und bringe den Innenhof in Schuss, beseitige die Spuren des Vorabends, entferne abgefallenes Laub von der oasenartigen Begrünung, die meine Frau dort gezaubert hat. Ich tausche mich mit unserer Geschäftsführerin aus, quetsche noch ein, zwei Meetings rein – und dann gehts mit dem Glacewagen ab an den See. Sieben Tage die Woche, bis Sonnenuntergang.