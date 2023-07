Sweet Home: Sommersalate – Frisch, knackig und einfach das Beste Mit Wassermelonen, Mais, Reis, Fenchel oder Fisch: Diese köstlichen Salate werden bestimmt zu Ihren Sommerlieblingen. Marianne Kohler Nizamuddin

Elegant entspanntes Sommersalatbuffet. Foto über: The View From Great Island

Salate sind Sommerhits. Sie ersetzen grosses Kochen, sind frisch und leicht und und genau das, was man auch an heissen Tagen essen mag. Was gemischte Salate mit allerlei Zutaten einfacher, hübscher und appetitlicher macht, ist das Servieren auf grossen Platten. Wenn man nämlich alles in einer Schüssel anmacht, wird vieles zermanscht oder sieht auf jeden Fall so aus. Gewisse Salate schmecken sehr gut mit üppigeren Saucen. Meiner Meinung nach aber brauchen Sommersalate nichts Kompliziertes, sondern schmecken am besten mit Olivenöl, Zitronensaft oder Essig und etwas Salz. Wer Salate nicht zu sauer mag, mischt ein wenig Honig dazu. Am einfachsten mischen Sie Salatsaucen aller Art im Konfitürenglas. Und manchmal sorgt gar ein bisschen Konfitüre im Salatdressing für das gewisse Etwas, wie etwa Aprikosenconfi oder Trübeligeleee.