Kolumne Christian Seiler – «Friss a Gollasch» Es ist dunkel, es ist kalt, das Gemüt braucht ein Gegengift. Genau dafür schmort das Wiener Saftgulasch auf dem Herd. Christian Seiler (Das Magazin)

Dieser köstliche kleine Schmerz im Mund. Foto: Reinhard Hunger

Ich weiss nicht, in welcher Werkstatt diese Tage gefertigt werden, die spät anfangen, früh aufhören und dazwischen nie so richtig das Licht einschalten. Für mich sind sie eine Ware, auf die ich verzichten könnte. Sobald ich merke, dass der Hochnebel so dicht ist, dass ich selbst zu Mittag mein Schreibtischlicht brauche, um bis zu meinem Bildschirm zu sehen, denke ich über Strategien nach, wie ich den Lichtmangel bekämpfen könnte.

Meistens fällt mir ein, dass ich einen Ausflug in die Höhe machen könnte, zum Beispiel ins Appenzellerland ins Gasthaus zum Gupf. Das Gasthaus ist erstens zu Recht berühmt, weil es zweitens in ganz ausserordentlich exponierter Lage Rundblicke auf den Säntis und den Bodensee erlaubt – allerdings nur, wenn kein Hochnebel herrscht, ich will ja nicht zu viel versprechen.