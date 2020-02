Traumpisten und Bilderbuchdörfer

Die Engadiner Dörfer mit ihrem Sgraffito-Schmuck auf den dicken, bauchigen Hausmauern strahlen schon seit 500 Jahren Behaglichkeit aus. Sie sind umgeben von einer verschneiten Landschaft mit zauberhaften Wäldern, schroffen Felsriesen und schneeweissen Berghängen, die in der Sonne glitzern. Und ständig hört man es sprudeln. Das Mineralwasser plätschert nicht nur im Mineralbad Bogn Engiadina sondern auch aus zahlreichen Brunnen und Quellen im Unterengadin. Das Schneesportparadies Motta Naluns lockt in einer Höhenlage bis 2785 Meter mit 70 Pistenkilometern und traumhaften Tiefschneeabfahrten. Höhepunkt ist die Traumpiste vom Berg Salaniva hinunter nach Sent. Besonders beeindruckend auf der rund 10 Kilometer langen roten Abfahrt ist das einzigartige Bergpanorama. Wanderer und Langläufer können auf gut ausgeschilderten Streckennetzen die Einsamkeit der Natur geniessen. Es stehen 77 Loipenkilometer und 160 km geräumte Winterwanderwege zur Verfügung. So können Sie zum Beispiel eintauchen in die zauberhaften Eiswelten des Inns. Ein besonderes Eiserlebnis wartet in Sur En. Hier können Sie auf Schlittschuhen einen drei Kilometer langen Eisweg durch den Wald entlang gleiten. Fast alle Wege führen an Restaurants vorbei, die mit regionalen Spezialitäten zur Einkehr locken. Ständiger Begleiter bei allen Aktivitäten ist die romanische Kultur, die unverwechselbar und nicht austauschbar ist.







Die Belvedere Hotel Familie – drei Häuser für jeden Geschmack das Richtige!



Die Belvedere Hotel Familie besteht aus drei Hotels, jedes mit seinen Eigenschaften und seinem Charme einzigartig. Die Verbundenheit entsteht durch die Passarellen und Verbindungsgänge, welche die Häuser physisch miteinander verbinden, durch das gemeinsame Angebot und durch die innovativen und initiative Eigentümerfamilie.



Hotel Belvedere

Das Grandhotel und 4-Sterne Superior Wellness und Lifestyle Haus mit hauseigenem SPA Vita Nova, Bar & Wine Lounge mit Panoramasicht auf die Unterengadiner Dolomiten und den Schweizerischen Nationalpark und einem ausgedehnten Familien- & Kinderangebot.



Engadiner Boutique-Hotel GuardaVal

Das 4-Sterne Hotel ist eines der romantischsten Hotels im Unterengadin in einem 400-jährigen Engadinerhaus mit eigenem Gourmetrestaurant. René Stoye – Direktor und Küchenchef setzt auf Regionalität und wurde dafür erneut mit 15 Gault Millau Punkten ausgezeichnet. Die 36 individuell gestalteten Zimmer laden zu romantischen Aufenthalten ein.



Badehotel Belvair

Das 3-Sterne Superior Hotel direkt beim Engadin Bad Scuol. Alle 33 Zimmer sind zur Südseite gelegen, frisch renoviert und verfügen über einen Balkon oder Gartensitzplatz. Im Bistro Belvair servieren abends unkomplizierte Speisen. Über die Passarelle des Hotels ist der Weg ins Engadin Bad Scuol der kürzeste.